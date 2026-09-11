Lakhani Bolero Accident : माहेरची वाट धरली अन् काळाने घाला घातला; तीजसाठी निघालेल्या ९ जणींचा अपघातात करुण अंत

लाखनी - तीज सणासाठी छत्तीसगडहून नागपूरकडे माहेरी निघालेल्या सुवासिनींच्या आनंदी प्रवासाचा भीषण अपघातात शोकांत झाला. लाखनी तालुक्यातील पिंपळगाव येथे पहाटे झालेल्या अपघातात सहा महिला आणि तीन चिमुकल्यांसह नऊ जणांचा जागीच मृत्यू झाला, तर १३ जण जखमी झाले आहेत..शुक्रवारी (ता. ११) पहाटे साडेतीन चारच्या सुमारास लाखनी तालुक्यातील पिंपळगाव येथील इंडियन ऑईल पेट्रोल पंपासमोर ही घटना घडली. एमएच ४९ वाय ९८१० क्रमांकाची बोलेरो रायपूरहून नागपूरकडे येत होती. गाडीत महिला आणि लहान मुलांसह २२ प्रवासी होते. याचवेळी पिंपळगाव पेट्रोल पंपावरून युपी ७२ बीटी ७९७४ क्रमांकाचा ट्रक महामार्गावर येत होता. दरम्यान बोलेरो चालकाचे वाहनावरचे नियंत्रण सुटले मागून येणाऱ्या बोलेरो गाडीने ट्रकला मागून धडक दिली. धडक इतकी भीषण होती की बोलेरोचा चक्काचूर झाला. झोपेत असलेल्या प्रवाशांना सावरण्याची संधीही मिळाली नाही..मृतांमध्ये तीन चिमुकल्यांचा समावेशया भीषण अपघातात जामबई रामअवतार वर्मा (५०), मीनाक्षी राजकुमार वर्मा (२६), धैर्य रुपेश उईके (४), स्वीटी रुपेश उईके (६), गायत्री रुपेश उईके (३०), गणेशीया अरावत पटले (२२), सरिता विजय वर्मा (३०), ग्रेशा राजकुमार वर्मा (२) आणि राजकुमारी प्रल्हाद पटेल (३५) यांचा मृत्यू झाला..१३ जण जखमी, उपचार सुरूअपघातात १२ जण जखमी झाले असून त्यात सहा महिला, चार मुले आणि दोन पुरुषांचा समावेश आहे. जखमींवर भंडारा आणि नागपूर येथे उपचार सुरू आहेत. काही जखमींवर भंडारा येथे तर गंभीर जखमींवर नागपूर येथे उपचार सुरू असल्याची माहिती लाखनी पोलिसांनी दिली. माहिती मिळताच लाखनी पोलिसांनी आणि साकोली टोल प्लाझा पेट्रोलिंग पथकाने घटनास्थळी धाव घेऊन मदतकार्य सुरू केले. जखमींना रुग्णवाहिकेतून साकोली उपजिल्हा रुग्णालयात हलविण्यात आले..तीज म्हणजे सुवासिनींच्या आयुष्यातील आनंदाचा, माहेरच्या मायेचा आणि सौभाग्याचा सण. तीज जवळ आली की माहेरची ओढ लागते. हाच ओढीने छत्तीसगडहून काही सुवासिनी चिमुकल्यांसह नागपूरकडे माहेरी निघाल्या होत्या. गाडीत हास्याचे, गप्पांचे सूर उमटले होते. मात्र पिंपळगावजवळ नियतीने असा घाला घातला की, यंदाची तीज त्यांच्यासाठी काळरात्र ठरली.१३ जण जखमी झाले असून सहा महिला, चार मुले आणि दोन पुरुषांचा समावेश आहे. बोलेरो चालक जगदेव उर्फ जग्गू वर्मा हाही जखमी आहे. जखमींना पोलिसांच्या मदतीने साकोली उपजिल्हा रुग्णालयात हलविण्यात आले, तर गंभीर जखमींना भंडारा आणि नागपूर येथे पाठवण्यात आले आहे. पहाटेच्या त्या काळोखात केवळ एक वाहन चिरडले गेले नव्हते, तर अनेक कुटुंबांची स्वप्नं आणि उद्याची आशा चिरडली गेली..मृतांमध्ये चिमुकल्यांचा समावेशया अपघातात जामबाई रामावतार वर्मा (५०)रा. एकता नगर, भांडेवाडी, नागपूर , मीनाक्षी राजकुमार वर्मा (२६) रा. बिचारपूर जि. लोहारा (छत्तीसगड), गायत्री रूपेश उईके (३०) रा. चिचोला,राजनांदगाव (छत्तीसगड), स्विटी रूपेश उईके (६) रा. चिचोला,राजनांदगाव (छत्तीसगड), धैर्य रूपेश उईके (४) रा. चिचोला,राजनांदगाव (छत्तीसगड), सरिता विजय वर्मा (३०) रा. बिचारपूर जि. लोहारा (छत्तीसगड), ग्रीशा राजकुमार वर्मा (२) रा. बिचारपूर जि. लोहारा (छत्तीसगड)आणि राजकुमारी प्रल्हाद पटेल (३५) रा. बिजा ता. लोहारा, कबीरधाम, छत्तीसगड यांचा मृतांमध्ये समावेश आहे..१३ जण गंभीर जखमीसुभाष विजय वर्मा (५) रा. बिचारपूर जि. लोहारा (छत्तीसगड), गुलशन रमेश वर्मा (१८) रा. दंतेश्वरी नगर, नागपूर, ललिता योगेश पटेल (२६) रा. बांधाटोला जि. कवर्धा, (छत्तीसगड), तन्मय योगेश पटेल (३) रा. बांधाटोला जि. कवर्धा, (छत्तीसगड), गणेशिया अश्वंत पटेल (२२) रा. बांधाटोला जि. कवर्धा, (छत्तीसगड), रमय्या खोजलर पटेल (२१) रा. लाखाटोला जि. कवर्धा, (छत्तीसगड), रामप्यारी भारत पटेल (४५) रा. बांधाटोला जि. कवर्धा, (छत्तीसगड), मयंक योगेश पटेल (६) रा. बांधाटोला जि. कवर्धा, (छत्तीसगड), रितेश विजय वर्मा (३) रा. बिचारपूर जि. लोहारा (छत्तीसगड), मेघा राजकुमार वर्मा (३) रा. बिचारपूर जि. लोहारा (छत्तीसगड), लोकेश असवन पटेल (सुमारे ९) रा. बांधाटोला जि. कवर्धा, (छत्तीसगड), डॉली असवन पटेल (सुमारे ७) रा. बांधाटोला जि. कवर्धा, (छत्तीसगड) आणि रामकुमारी दुलारी पटेल (३०) रा. जमनिया जि. कवर्धा, (छत्तीसगड) हे जखमी झाले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.