ते गेले मोहफुले गोळा करायला जंगलात अन्‌ वाघोबा आले जवळ...मग

राजुरा (जि. चंद्रपूर) : विरुर वनपरिक्षेत्रांतर्गत येणाऱ्या नवेगाव नियतवनक्षेत्रातील कक्ष क्रमांक 145 मध्ये मोहफुले वेचण्यासाठी गेलेल्या नवेगाव येथील बाबूराव लक्ष्मण जिवतोडे (वय 70) यांच्यावर वाघाने हल्ला केला. या हल्ल्यात बाबूराव गंभीर जखमी झाले. त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात हलविण्यात आले आहे. सध्या देशात कोरोना विषाणूची दहशत असून केंद्र सरकारने लॉकडाउन केले आहे. परंतु लॉकडाउनमुळे मोहफुलाच्या हंगामापासून बरेच मजूर वंचित झाले आहेत. मात्र या संचारबंदीच्या काळातही काही नागरिक इतरत्र फिरताना आढळतात; तर ग्रामीण भागात मोहफुले वेचण्याचा हंगाम सुरू असल्याने शेतकरी व काही नागरिक जंगलात जातात. या भागात वाघाची दहशत या भागात मागील काही महिन्यांपासून वाघाची दहशत पसरली आहे. वाघाने धुमाकूळ घालून अनेकांना जखमी केले आहे; तर वाघाच्या हल्ल्यात काहींचा जीवही गेला आहे. या भागात वाघाची दहशत असतानाही संधी साधून काही लोक मोहफुले गोळा करण्यासाठी जंगलात जात आहेत. अन अचानक झडप घातली बाबूराववर शनिवारी (ता. 18) सकाळी नवेगाव येथील बाबूराव जीवतोडे हे आपल्या सूनबाईसोबत सिद्धेश्वर उपक्षेत्रातील नवेगाव नियतक्षेत्राच्या कक्ष क्रमांक 145 मध्ये मोहफुले गोळा करण्यासाठी गेले होते. मोहफूल गोळा करीत असतानाच दबा धरून बसलेल्या वाघाने अचानक बाबूराववर झडप घातली. त्यामुळे बाबूराव बांबूच्या रांझीवर जाऊन पडले. त्यानंतर लगेच उभे होऊन त्यांनी आरडाओरड केली. त्यामुळे वाघाने जंगलात धूम ठोकली. हेही वाचा : मोकाट श्‍वानांसाठी सरसावले मदतीचे हात जंगलात ट्रॅप कॅमेरे लावले दैव बलवत्तर म्हणून वाघाच्या हल्ल्यातून ते थोडक्‍यात बचावले. मात्र वाघाने त्यांच्या खांद्यावर, पाठीवर पंजे मारून त्यांना जखमी केले. या घटनेची माहिती विरुर वनपरिक्षेत्राचे अधिकारी गजानन इंगळे, क्षेत्र सहायक धोडरे, वनरक्षक अनिल चुधरी यांना मिळाली. त्यांनी घटनास्थळी पोहोचून तत्काळ जखमी बाबूरावला राजुरा ग्रामीण रुग्णालयात हलविले. घटनास्थळाचा पंचनामा करताना वाघाच्या पायाचे ठसे आढळून आले. त्यामुळे या जंगलात ट्रॅप कॅमेरे लावण्यात येत आहेत. नागरिकांनी जंगलात जाऊ नये, आपल्या घरातच राहावे, असे आवाहन वनाधिकाऱ्यांनी केले आहे.

Web Title: They went to collect mohafule to the forest at chandrapur