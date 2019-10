Vidhan Sabha 2019 : तीन कारमधून कोटीवर रक्कम जप्त

नागपूर ः शहरात निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असतानाच सोमवारी तीन कारमधून एक कोटी एक लाखाची रक्‍कम निवडणूक विभागाच्या पथकाने जप्त केली. पाचपावलीतून 76 लाख रुपये तर सीताबर्डी पोलिस ठाण्याअंतर्गत मानस चौकातून 25 लाख रुपये जप्त करण्यात आले. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, पाचपावली ठाण्याअंतर्गत येणाऱ्या पाचपावली उड्डाणपुलावर अस्थायी पोलिस चौकी तयार केली आहे. सोमवारी पोलिसाच्या पथकाला नाकाबंदीदरम्यान कारमध्ये 71 लाख 80 हजार तर दुसऱ्या कारमध्ये पाच लाखांची रोकड मिळाली. कारमध्ये असलेल्या व्यक्तींना रकमेबाबत विचारणा केली असता समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही. दोन्ही कारचालकांना पाचपावली पोलिस ठाण्यात आणण्यात आले. कारवाईच्या वेळी वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अशोक मेश्राम उपस्थित होते. याची माहिती निवडणूक विभागाच्या पथकाला दिल्यानंतर अधिकारी व प्राप्तिकर विभागाचे अधिकारी पोहोचले. प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांकडून मशीनने नोटा मोजण्याचे काम सुरू करण्यात आले.सीताबर्डी पोलिस ठाण्याअंतर्गत येणाऱ्या मानस चौक येथे संशयावरून टॅक्‍सी परमिटच्या कारची निवडणूक व पोलिस विभागाच्या पथकाने तपासणी केली. तपासणीत कारमध्ये 25 लाखांची रोकड मिळाली. कारमध्ये दोन व्यक्ती होत्या. त्यांनी रकेबाबत उडवाउडवीचे उत्तर दिले. सीताबर्डीचे पोलिस निरीक्षक जग्वेंद्र राजपूत यांनी वरिष्ठांच्या सूचनांवरून कार जप्त केली. तसेच दोघांना ताब्यात घेतले. प्राप्तिकर विभागाचे अधिकारीही ठाण्यात दाखल झाले. मशीनच्या मदतीने रात्री उशिरापर्यंत पैशे मोजण्याची कार्यवाही सुरू होती. पैसे कुणाचे आहेत, कुठे घेऊन जात होते, याबाबची विचारणा पोलिसांकडून करण्यात येत आहे. निवडणुकीत याच पैशाचा वापर होणार असल्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे.सोमवारी सायंकाळी सहाच्या सुमारास जप्तीची कारवाई करण्यात आली. मात्र, निवडणूक विभागाच्या अधिकाऱ्यांना रात्री दहा वाजतापर्यंत माहिती नव्हती. त्यामुळे आश्‍चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.

Web Title: Three cars seized the money from the car