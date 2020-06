यवतमाळ ब्रेकिंग : जिल्ह्यात तीन कोरोनाबाधित रुग्ण दगावल्याने खळबळ...

यवतमाळ : जिल्ह्यात कोरोनाबाधित रुग्णांच्या संख्येत होत असलेली वाढ चिंताजनकच आहे. आज, सोमवारी (ता. 15) तीन जणांच्या मृत्यूची नोंद झाल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत कोरोनाबाधित मृत्यूचा आकडा सहा झाला आहे. आयसोलेशन वॉर्डात भरती असलेले व सुरुवातीला पॉझिटिव्ह आलेले दोन जण उपचारानंतर पूर्णपणे बरे झाले. त्यामुळे त्यांना रुग्णालयातून सुटी देण्यात आली आहे. सोमवारी मृत्यू झालेल्यांमध्ये दोन पुरुष व एका महिलेचा समावेश आहे. त्यात पुसद येथील 60 वर्षीय व दारव्हा येथील 45 वर्षीय पुरुष, तर दारव्हा येथीलच 66 वर्षीय महिलेचा समावेश आहे. मृत्यू झालेल्या तिघांनाही सारी आजाराची लक्षणेसुद्धा होती. 146 जण झाले बरे वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात सद्यःस्थितीत 32 ऍक्‍टिव्ह पॉझिटिव्ह रुग्णांसह एकूण 39 जण भरती आहेत. जिल्ह्यात आतापर्यंत पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या 184 वर गेली असून, यापैकी 146 जण बरे होऊन घरी गेले आहेत; तर सहा जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. हेही वाचा : तो गेला होता कोरोनाबाधिताच्या घरात चोरी करायला, ऐनवेळी आले पोलिस सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमांचे पालन करा रेड झोनमधून आलेल्या नागरिकांनी स्थानिकांच्या संपर्कात येऊ नये. शिवाय स्थानिक लोकांनीसुद्धा आपल्या गावात आलेल्या लोकांबद्दल तत्काळ तालुकास्तरीय समितीला कळवावे. नागरिकांनी अनावश्‍यकपणे बाहेर पडून गर्दी करू नये. या विषाणूच्या संसर्गाची मानवी साखळी तोडण्यासाठी घरातच सुरक्षित राहावे. अत्यावश्‍यक कारणासाठी बाहेर पडले तर मास्कचा वापर करावा. सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करणे आवश्‍यक आहे. शिवाय शासन व प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करून नागरिकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी एम. डी. सिंह यांनी केले आहे.

