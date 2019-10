मनदेव येथे अनियंत्रित ट्रकचा थरार

यवतमाळ : चालकाचे भरधाव वेगातील ट्रकवरील नियंत्रण सुटल्याने पोलिस टेंटला धडक दिली. या कर्मचाऱ्यांच्या वाहनाचे नुकसान झाले. मनेदव देवस्थान येथे काल शनिवारी (ता.12) मध्यरात्रीदरम्यान हा थरार घडला. सुदैवाने यात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. शाहीद शाह हा तरुण भरधाव वेगात ट्रक चालवीत निघाला. मनेदव देवस्थान येथे त्याचे वाहनावरील नियंत्रण सुटले. पोलिस टेंटला ट्रकने धडक दिल्याने खुर्च्यांचे नुकसान झाले. तसेच बाहेर असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वाहनासह बॅरिकेट्‌सला धडक देवून काशिनाथ राठोड याच्या हॉटेलचे असे एकूण 16 हजार 700 रुपयांचे नुकसान झाले. अनियंत्रित ट्रकचा थरार बघून उपस्थितांना घाम फुटला. रात्रीची वेळ असल्याने जीवितहानी टळली. "वेळ आली होती, पण काळ नाही', असे म्हणत उपस्थितांच्या जीव भांड्यात पडला. विधानसभा निवडणूक कालावधीत पैसा, दारूची तस्करी रोखण्यासाठी वाहनांची तपासणी करण्यासाठी स्थिर सर्वेक्षण पथक तैनात करण्यात आले आहेत. अनियंत्रित वाहनामुळे जीव धोक्‍यात येण्याची भीती कर्मचाऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे. या प्रकरणी यवतमाळ पंचायत समितीचे केंद्रप्रमुख सुदर्शन थोटे (वय 52) यांनी यवतमाळ ग्रामीण पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. त्यावरून ट्रकचालक शाहीद शाह (वय 23, रा. गोरखपूर, लखनडोह) याच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.



