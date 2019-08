थूलकर म्हणाले, आठवले गटाला हव्या 16 जागा

नागपूर : विधानसभा निवडणुकीचे वारे वाहू लागले आहे. भाजप, सेना, आरपीआय (ए), रासप आदी पक्ष महायुती करून निवडणूक लढणार आहेत. भाजप, सेनेत जागांवरून मतभेद असताना आरपीआय आठवले गटाला 16 जागा हव्या आहेत. तसा प्रस्ताव भापजच्या प्रदेश अध्यक्षांना पक्ष प्रमुख केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले देणार असल्याची माहिती प्रदेश अध्यक्ष भूपेश थूलकर यांनी शुक्रवारी रविभवन येथे पत्रकार परिषदेत दिली.

देशपांडे सभागृहात सहा सप्टेंबरला सकाळी 11 वाजता पक्षाचा विदर्भस्तरीय मेळावा आयोजित करण्यात येणार आहे. निवडणुकीच्या दृष्टिकोनातून हा मेळावा महत्त्वाचा आहे. उद्‌घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले यांच्या हस्ते होणार असून, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, राज्याचे सामाजिक न्याय विभागाचे राज्यमंत्री अविनाश महातेकर यांची प्रमुख उपस्थिती राहणार आहे. आमचा पक्ष विदर्भ राज्याचा पक्षधर राहिला आहे. मेळाव्यात वेगळ्या विदर्भाचा प्रस्ताव पारित करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे विविध प्रस्तावही पारित करण्यात येणार असल्याची माहिती थूलकर यांनी दिली.

Web Title: Thulkar said, the eighth group needs 16 seats