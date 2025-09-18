विदर्भ

Tiger Attack: वाघाच्या हल्ल्यात गुराखी ठार; ब्रह्मपुरी तालुक्यातील लाखापूर येथील घटना

Chandrapur Wildlife:ब्रह्मपुरी तालुक्यात मानव वन्यजीव संघर्ष शिगेला पोहोचला आहे. मानव वन्यजीव संघर्षामध्ये अनेक नागरिक गंभीर जखमी झाले, तर काहींना आपला जीव गमवावा लागला. जनावरे चराईसाठी जंगलात गेलेल्या गुराख्यावर वाघाने हल्ला करून ठार केले.
सकाळ वृत्तसेवा
ब्रह्मपुरी : ब्रह्मपुरी तालुक्यात मानव वन्यजीव संघर्ष शिगेला पोहोचला आहे. मानव वन्यजीव संघर्षामध्ये अनेक नागरिक गंभीर जखमी झाले, तर काहींना आपला जीव गमवावा लागला. जनावरे चराईसाठी जंगलात गेलेल्या गुराख्यावर वाघाने हल्ला करून ठार केले.

Chandrapur
Forest
Wildlife
tiger attack
forest animals

