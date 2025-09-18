Tiger Attack: वाघाच्या हल्ल्यात गुराखी ठार; ब्रह्मपुरी तालुक्यातील लाखापूर येथील घटना

ब्रह्मपुरी : ब्रह्मपुरी तालुक्यात मानव वन्यजीव संघर्ष शिगेला पोहोचला आहे. मानव वन्यजीव संघर्षामध्ये अनेक नागरिक गंभीर जखमी झाले, तर काहींना आपला जीव गमवावा लागला. जनावरे चराईसाठी जंगलात गेलेल्या गुराख्यावर वाघाने हल्ला करून ठार केले. .ही घटना १६ सप्टेंबर रोजी दुपारी साडेचार वाजताच्या सुमारास घडली. मृत गुराख्याचे नाव सुनील उर्फे प्रमोद बाळकृष्ण राऊत (वय ३२) असे आहे. ब्रह्मपुरी तालुक्यातील लाखापूर येथील सुनील ऊर्फ प्रमोद बाळकृष्ण राऊत हा गुराखी होता..ब्रह्मपुरी उत्तर वनपरिक्षेत्राअंतर्गत येणाऱ्या उपक्षेत्रातील सायगाटा बीटाच्या परिसरात तो मंगळवारी जनावरे चराईसाठी गेला.सायंकाळी जनावरांना घेऊन तो गावाकडे परत येत होता.याचदरम्यान दबा धरून बसलेल्या वाघाने त्याच्यावर हल्ला केला..त्यात प्रमोदचा मृत्यू झाला.सायंकाळ लोटून प्रमोद गावाकडे परतला नसल्याचे पाहून गावकऱ्यांनी जंगल गाठले.वनविभागाचे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनाही याची माहिती देण्यात आली. माहिती मिळताच वनविभागाचे अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी शोधमोहीम राबविली..Tiger Attack: वाघाच्या हल्ल्यात मजूर ठार; मेळघाटात वर्षभरातील पाचवी घटना, दहशतीचे वातावरण.त्यांना जंगलात प्रमोद राऊत याचा मृतदेह आढळून आला. मृत प्रमोद राऊत याचा मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी उपजिल्हा रुग्णालयात पाठविण्यात आला.वनपरिक्षेत्र अधिकारी सचिन नरड यांनी मृताच्या कुटुंबीयांना तत्काळ २५ हजारांची आर्थिक मदत केली. या घटनेने गावात भीतीचे वातावरण पसरले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.