Bhandara News : साकोलीत वाघाचा थरार! उमरझरी शिवारात मिरची तोडणाऱ्या महिलेवर पट्टेदाराचा हल्ला; १० फूट फरफटत नेले, सुदैवाने जीव वाचला

साकोली (जि. भंडारा) : याच महिन्यात बांपेवाडा येथील व्यक्तीचा वाघाच्या हल्ल्यात मृत्यू झाला. ही घटना ताजी असतानाच आज, शनिवारी पुन्हा उमरझरी शिवारात मिरची तोडत असलेल्या महिलेवर वाघाने हल्ला केला. माया सोनवाने (वय अंदाजे ६०) ही महिला शेतकरी गंभीर जखमी झाली आहे. या घटनेमुळे उमरझरी येथील जनतेत वन विभागाच्या विरोधात असंतोष उफाळला आहे..तालुक्यातील जंगल व्याप्त उमरझरी येथे आज सकाळी १० वाजता पट्टेदार वाघाने महिलेवर प्राणघातक हल्ला केला. यावेळी माया रामकृष्ण सोनावणे आणि त्यांचे पती रामकृष्ण सोनावणे हे शेतात हिरव्या मिरच्या तोडत होते. शेतालगतच्या जंगलातून आलेल्या एका पट्टेदार वाघाने अचानक माया सोनवाणे यांच्यावर हल्ला केला. दातांनी महिलेच्या मानेला पकडून अंदाजे १० फूट फरफटत नेले. दरम्यान, रामकृष्ण सोनवणे यांनी आरडाओरडा केला. त्यामुळे शेजारच्या शेतात काम करत असलेल्या लोकांनीसुद्धा आरडाओरड करून वाघाला पळवून लावले. त्यानंतर गावातील लोकांना या घटनेची माहिती दिली..त्यानंतर पदाधिकारी व गावकरी घटनास्थळी आले. त्यांनी माया सोनावणे यांना खासगी वाहनातून साकोली उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. डॉ. कृष्णा मेश्राम आणि आरोग्य सहायकांनी माया सोनवाणे यांच्यावर प्रथमोपचार केले. त्यानंतर पुढील उपचाराकरिता भंडारा येथे सामान्य रुग्णालयात हलविण्यात आले आहे..वन विभागाने घटनास्थळावर अस्थाई टाॅवर व पिंजरा लावण्याची कारवाई सुरू केली आहे. याकरिता वन विभागाची रेस्क्यू टीम लवकरच घटनास्थळी येत असून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी वाघाला दिसताक्षणी डार्ट मारून रेस्क्यू करण्याचे आदेश दिले आहे.श्री. धनविजय, वनपरिक्षेत्र अधिकारी, साकोली.