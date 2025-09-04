Tiger Attack: वाघाच्या हल्ल्यात मजूर ठार; मेळघाटात वर्षभरातील पाचवी घटना, दहशतीचे वातावरण

चिखलदरा/जामली : मेळघाट व्याघ्रप्रकल्पाच्या गाभा क्षेत्रातील राजदेवबाबा कॅम्पवर रोजंदारीवर काम करणाऱ्या मजुरावर जंगलामध्ये वाघाने हल्ला करून त्याला ठार केले. प्रेम राजेश कासदेकर (वय ४०, रा. तारुबांदा), असे हत्या झालेल्या मजुराचे नाव आहे..बुधवारी (ता. तीन) जंगलामध्ये गस्त करीत असताना मजूर प्रेम कासदेकर याच्यावर वाघाने हल्ला चढविला. सदर मजुरावर वाघाने झडप घेऊन दूर अंतरावर ओढत नेल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आल्यानंतर वनविभागातील कर्मचारी व मजुरांमध्ये दहशतीचे वातावरण आहे. जंगलामध्ये दररोज गस्त घालत असताना दोन वेगवेगळे ग्रुप करून दोन दिशेने जंगलामध्ये रवाना झाले..गस्त घालत असताना सोबतचा व्यक्ती समोर चालत असताना मागे असलेल्या प्रेम कासदेकर या मजुरावर वाघाने झडप घेऊन बेपत्ता केले. या घटनेने मेळघाटात पुन्हा दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. कुलंगना खुर्द येथे महिन्याभरात ही दुसरी घटना आहे. या घटनेची माहिती मिळताच वनपरिक्षेत्राधिकारी राहुल दाईत तसेच वनविभागाचे वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले होते. जंगलात शोधकाम सुरू असताना मजुराचा मृतदेह आढळून आला. वनकर्मचारी व पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेऊन उत्तरीय तपासणीकरिता अचलपूर उपजिल्हा रुग्णालयात पाठविला..मृत वनमजुराच्या नातेवाइकांनी कुटुंबीयांना आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी केली आहे. यावेळी मेळघाटचे आमदार केवलराम काळे, यशवंत काळे, आकाश जयस्वाल, दीपक गेंठे, सहायक वनसंरक्षक प्राची उरडे यांच्यासह वनपरिक्षेत्र अधिकारी, वनपाल, वनरक्षक, वनमजूर व गावकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..नरभक्षी वाघाला तत्काळ जेरबंद करून मेळघाट व्याघ्रप्रकल्पाच्या बाहेर हलविण्यात यावे, अशी मागणी राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांच्याकडे केल्या जाईल. शिवाय मृत मजुराच्या कुटुंबीयांना तत्काळ आर्थिक मदत द्यावी.-केवलराम काळे, आमदार,.वनखंड क्रमांक ९४४ मध्ये मंगळवारी सायंकाळी ही घटना घडली. बुधवारी सकाळी १० वाजेच्या सुमारास मृत मजुराच्या शरीराचे अवशेष सापडले. त्यासंदर्भात पोलिसांनाही माहिती देण्यात आली. पुढील कारवाई सुरू आहे.-राहुल दाईत, वनपरिक्षेत्र अधिकारी,.Nagpur Solar Plant Blast : सोलार कंपनीत भीषण स्फोट; 'दोन दिवसांत मालकावर गुन्हा नोंदला नाही तर..', बच्चू कडूंनी दिला इशारा.धामणीखेडा बीट ९४४ मध्ये वाघाच्या हल्ल्यात प्रेम मुन्ना कासदेकर याचा मृत्यू झाला आहे. हा नरभक्षक वाघ आहे का, असेल तर त्याला जेरबंद करणे अनिवार्य झाले आहे.-प्राची उरडे,चिखलदरा सहायक वनसंरक्षक अधिकारी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.