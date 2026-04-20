Yavatmal News: तिवसा येथील डीपी जळाली; अग्निशमन बंबमुळे आगीवर नियंत्रण, १२ तासांनंतर वीजपुरवठा पूर्ववत

तिवसा: शहरातील श्री देवराव दादा हायस्कूलला लागून असलेल्या डीपीला १६ एप्रिल रोजी रात्री १२ वाजेदरम्यान अचानक आग लागली. तिवसा नगरपंचायतच्या अग्निशमन बंबाच्या मदतीने आगीवर नियंत्रण मिळविण्यात आले..यात कुठलीही जीवितहानी झाली नाही, परंतु शहरातील काही भागाचा वीजपुरवठा हा १२ तास खंडित होता.सध्या उन्हाची तीव्रता आणि वीजपुरवठा करणाऱ्या डीपीवर येणारा लोड, यामुळे आग लागण्याच्या घटना सातत्याने घडत आहेत..नादुरुस्त डीपीमुळे देखील अशा समस्या पुढे येत असून वीजपुरवठा खंडित होत आहे. काल रात्री अचानक देवरावदादा हायस्कूल नजीक असलेल्या डीपीला आग लागल्याने परिसरात एकाच खळबळ उडाली..नागरिकांनी घटनेची माहिती तिवसा वीज वितरण विभागाला दिली. यावेळी आगीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी तिवसा नगरपंचायतचे अग्निशमन कर्मचारी वैभव बोकडे, अंकित माहोरे, विजय यावले, राहुल आसोडे यांनी मदतकार्य केले..तसेच सहायक अभियंता मिश्रा यांच्या नेतृत्वात सिनियर टेक्निशयन चेतन भगत, अभिजित केचे, गौरव खाकसे, सचिन रुंदे, दशरथ सोळुंके यांनी वीजपुरवठा पूर्वत्त्वास आणण्यासाठी युद्धपातळीवर कार्य केले.."ही घटना तीव्र उष्णतेमुळे झालेल्या स्पार्किंगमुळे घडली असावी. यामध्ये कुठलीही जीवितहानी झाली नाही. खबरदारी म्हणून मागील आठवड्यात झाडांची कटाई केली. खंडित वीजपुरवठा सुरू करण्यासाठी सकाळी सात वाजतापासून सर्व कर्मचाऱ्यांनी आपले कर्तव्य पार पाडले."-रमेशकुमार मिश्रासहायक अभियंता, तिवसा.