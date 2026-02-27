विदर्भ

Farmers Protest: तिवसा शेतकऱ्यांचा अनोखा आंदोलनाचा पल्ला; मुख्यमंत्र्यांना रक्ताने माखलेले पत्र पाठवणार

Farmers’ Protest in Tivsa: तिवसा प्रहारकडून कर्जमाफीसह इतर मागण्यांसाठी २८ फेब्रुवारी रोजी रक्तदान शिबिर आयोजित. शेतकऱ्यांचे रक्त मुख्यमंत्रींना पाठवून अनोखे आंदोलन केले जाणार.
सकाळ वृत्तसेवा
तिवसा : कर्जमाफीसह इतर मागण्यांच्या आठवणीसाठी २८ फेब्रुवारी रोजी तिवसा प्रहारकडून रक्तदान शिबिर राबविण्यात येईल. त्यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री यांच्या नावाने शेतकऱ्यांच्या रक्ताने माखलेले पत्र पाठवून अनोखे आंदोलन करण्यात येणार आहे.

