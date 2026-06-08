Amravati: जुन्या शहरातील पंधरा इमारती अत्यंत धोकादायक; पावसाळ्यात कोसळण्याची भीती अधिक, महापालिका अॅक्शन मोडवर

अमरावती: पावसाळा तोंडावर आला असताना महापालिकेत पुन्हा एकदा शहरातील जीर्ण व शिकस्त इमारतींचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. पाचही झोनमध्ये तीस इमारीत जीर्णावस्थेत असून यातील १६ इमारती अत्यंत धोकादायक (सी एक) या श्रेणीतील आहेत. .महापालिकेच्या बांधकाम विभागाकडून या इमारत मालकांना नोटीसेस बजावण्याचे सोपस्कार पार पडले असले तरी त्यास मालमत्ताधारकांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही. परिणामी आगामी पावसाळ्यात धोका कायम आहे..Chandrapur: बिबट्याच्या हल्ल्यातून पत्नीने पतीला सुखरूप वाचवले!.महापालिकेच्या क्षेत्रात पाच झोन असून महापालिकेच्या बांधकाम विभागाकडून करण्यात आलेल्या मॉन्सूनपूर्व सर्वेक्षणात तीस इमारती जीर्ण व शिकस्त असल्याचे आढळले आहे. यातील काही इमारतींचा भाग शिकस्त असल्याने तो दुरुस्त करण्यात येऊ शकतो, तर १६ इमारती मात्र अत्यंत धोकादायक स्थितीत असल्याने त्या पाडून टाकण्याची नोटीस मनपाने संबंधित मालमत्ताधारकांना बजावली आहे. अत्यंत धोकादायक स्थिती असलेल्या इमारतींपैकी एक झोन क्र. एक रामपुरी कॅम्पमधील असून सर्वाधिक धोकादायक १५ इमारती झोन क्र. पाच, भाजीबाजारमधील आहेत. तर मध्य झोन राजापेठमधील १४ इमारती जीर्ण झालेल्या आहेत..भाजीबाजार झोनमधील परिसर हा जुने शहर म्हणून ओळखल्या जातो. या भागात शंभर वर्षे जुन्या इमारती व वाडे आहेत. त्यांची सद्यस्थिती अतिशय वाईट असून ते कोसळण्याच्या स्थितीत आहेत. या भागातील बऱ्यात जीर्ण इमारती यापूर्वी पाडण्यात आल्या असल्या तरी अद्यापही काही जुने वाडे व इमारती कायम आहेत. मनपाने केलेल्या सर्वेक्षणात पंधरा इमारती अतिशय धोकादायक स्थितीत असल्याचे आढळले आहे. संबंधित मालमत्ताधारकांना त्या पावसाळ्यापूर्वी तातडीने पाडून टाकाव्यात, अशा नोटीसेस एप्रिल व मे महिन्यातच बजावण्यात आल्या असल्याचे बांधकाम विभागातून सांगण्यात आले..गेल्या चार-पाच वर्षांपूर्वी प्रभात चौक येथील जीर्ण इमारत कोसळून अपघाताची घटना घडली होती. मनपाच्या अभियंत्यांना त्यासाठी जबाबदार ठरवून कारवाई करण्यात आली होती. अशाप्रकारची घटना पुन्हा घडू नये, याची दक्षता महापालिकेकडून घेण्यात येत आहे. मालमत्ताधारकांकडून मात्र त्यास अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र आहे. अखेर दिलेल्या मुदतीत इमारत पाडण्यात न आल्यास महापालिका स्वतः संबंधित इमारत पाडण्यासाठी पुढाकार घेईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे..Premium|BSE Private Banks Index : बीएसई प्रायव्हेट बँक्स इंडेक्समध्ये खासगी बँकांची वाढती ताकद स्पष्ट.झोननिहाय धोकादायक इमारतीझोन १ रामपुरी कॅम्प : १ (अत्यंत धोकादायक)झोन २ मध्य झोन राजापेठ : १४ (जीर्ण)झोन ३ दस्तूरनगर : ००झोन ४ बडनेरा : ००झोन ५ भाजीबाजार : १५ (अत्यंत धोकादायक).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.