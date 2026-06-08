विदर्भ

Amravati: जुन्या शहरातील पंधरा इमारती अत्यंत धोकादायक; पावसाळ्यात कोसळण्याची भीती अधिक, महापालिका अॅक्शन मोडवर

Stop Diarrhea Campaign Initiative for Child Health: स्टॉप डायरिया अभियानांतर्गत पाच वर्षांखालील बालकांमधील बालमृत्यू रोखण्यासाठी विशेष उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत.
Amravati

Amravati

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अमरावती: पावसाळा तोंडावर आला असताना महापालिकेत पुन्हा एकदा शहरातील जीर्ण व शिकस्त इमारतींचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. पाचही झोनमध्ये तीस इमारीत जीर्णावस्थेत असून यातील १६ इमारती अत्यंत धोकादायक (सी एक) या श्रेणीतील आहेत.

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Amravati