विदर्भ

Scorpio Accident : समृध्दी महामार्गावर भीषण अपघात १ ठार १ जखमी

समृध्दी महामार्गावर अपघात होऊन १ ठार १ जखमी झाल्याची घटना नागपूर कॅरीडोर चॅनेल क्रमांक २९८.०१ वर घडली.
scorpio accident

scorpio accident

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सिंदखेड - समृध्दी महामार्गावर अपघात होऊन १ ठार १ जखमी झाल्याची घटना नागपूर कॅरीडोर चॅनेल क्रमांक २९८.०१ वर घडली आहे. ता. १० नोव्हेंबर रोजी रात्री ७ ते ८ वाजेच्या दरम्यान घडली आहे. स्कार्पिओ क्रमांक एम.एच. ३१ जीए ६०९१ हे किनगांव राजा वरून दोन जण नागपूरकडे जात असतांना ट्रक क्रमांक एम.एच. ४३ बी पी ७१८५ याला पाठीमागून धडक दिल्यामुळे अपघात झाला.

Loading content, please wait...
accident
death
Mumbai Nagpur Samruddhi Mahamarg
Scorpio truck collision

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com