Chandrapur Accident: दुचाकींच्या धडकेत तीन ठार; मृतांत बापलेकाचा समावेश, सोमनाथ मार्गावर अपघात

मूल : भरधाव वेगात असलेल्या दोन दुचाकींची समोरासमोर भीषण धडक झाली. त्यात तीन ठार झाले. ही घटना बुधवार (ता. ८) दुपारी दीड वाजताच्या सुमारास मूलपासून तीन किलोमीटर अंतरावर असलेल्या सोमनाथ मार्गावरील बलकी देव मंदिराजवळ घडली..मृतांत यश देविदास शेंडे (वय २२), देविदास कवडूजी शेंडे (वय ४५ रा. मारोडा) आणि वासुदेव किसन सहारे (वय ४५ रा. शिवापूरचक,भादूर्णी ) यांचा समावेश आहे. या घटनेत बापलेकांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाल्याने मारोडामध्ये हळहळ व्यक्त होत आहे..शेंडे बापलेक हे शेतीच्या कामासंदर्भात मूलमध्ये आले होते. आपल्या एमएच ३४ बीएस ८८६३ या क्रमांकाच्या दुचाकीने मूल येथून मारोडा येथे परत जात होते. त्याचदरम्यान वासुदेव सहारे हे आपल्या दुचाकीने मूलकडे येत होते..भरधाव वेगात असलेल्या दोघांच्या दुचाकींची बलकी देव मंदिराजवळ समोरासमोर भीषण धडक झाली. त्यात दुचाकी चालक यश शेंडे आणि वासुदेव सहारे यांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला. गंभीर जखमी देविदास शेंडे यांचा उपचारादरम्यान रुग्णालयात मृत्यू झाला. .Nanded Accident: पूर्णा नांदेड रोडवर दुचाकींच्या समोरासमोर धडकेत एक ठार, दुसरा तरुण गंभीर जखमी .चेहऱ्याला गंभीर जखमा झाल्याने तसेच अतिस्त्रावामुळे तिघेही ठार झाले. पुढील तपास पोलिस निरीक्षक विजय राठोड यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक व्यंकटेश डोनोडे हे करीत आहे.