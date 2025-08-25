विदर्भ

Buldhana Accident: संग्रामपूर रोडवर ट्रॅक्टर-आयशर समोरासमोर धडक; चालक जागीच ठार, वाहनाचे मोठे नुकसान

Accident News: संग्रामपूर-वरवट बकाल रोडवर ट्रॅक्टर व आयशरमध्ये झालेल्या जोरदार धडकेत क्लीनर दीपक प्रभातसिंग पवार ठार झाला. अवैध रेती वाहतुकीच्या पार्श्वभूमीवर महसूल आणि पोलिस प्रशासनावर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
संग्रामपूर : तालुक्यातील वरवट बकाल - संग्रामपूर रोडवर ट्रॅक्टर व आयशरमध्ये समोरा समोर धडक होऊन एक जण ठार झाल्याची घटना ता.२३ ऑगस्ट रोजी रात्री १० वाजताच्या सुमारास घडली. हा बळी अवैध रेती तस्करीमुळे गेल्याची चर्चा असून महसूल व पोलिस प्रशासन यांच्यावर प्रश्न उपस्थित होत आहे.

