Buldhana Accident: संग्रामपूर रोडवर ट्रॅक्टर-आयशर समोरासमोर धडक; चालक जागीच ठार, वाहनाचे मोठे नुकसान

संग्रामपूर : तालुक्यातील वरवट बकाल - संग्रामपूर रोडवर ट्रॅक्टर व आयशरमध्ये समोरा समोर धडक होऊन एक जण ठार झाल्याची घटना ता.२३ ऑगस्ट रोजी रात्री १० वाजताच्या सुमारास घडली. हा बळी अवैध रेती तस्करीमुळे गेल्याची चर्चा असून महसूल व पोलिस प्रशासन यांच्यावर प्रश्न उपस्थित होत आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, जळगाव जामोद येथील प्रवीण श्रीकृष्ण म्हसाळ हे क्लीनर दीपक प्रभातसिंग पवार यांचेसह आयशर क्रमांक एमएच २८ बीबी ३८७८ ने केळीचा माल घेऊन छत्तीसगड कडे निघाले होते. .दरम्यान रात्री १० वाजेच्या सुमारास संग्रामपूर - वरवट बकाल रोड वरील सातपुडा कॉलेजच्या जवळ समोरून येणाऱ्या रेती वाहतूक करणाऱ्या विना क्रमांकाचे ट्रॅक्टरने आयशरला जोरदार धडक दिली. .यामध्ये दोन्ही वाहन पलटी झाले. दरम्यान आयशरच्या डाव्या बाजूचा दरवाजा उघडल्याने क्लीनर दीपक प्रभातसिंग पवार हा गाडीचे खाली पडून वाहनाखाली दाबल्यामुळे जागीच मरण पावला..Ladki Bahin Yojana: लाडक्या बहिणींच्या फेरसर्वेक्षणाला अंगणवाडी ताई, सेविकांचा विरोध; कामाच्या ताणाविरोधात मुंबईत काढणार मोर्चा.घटनेची माहिती मिळताच तामगांव पोलिसांनी पोचून जेसीबीच्या साहाय्याने वाहनाखाली दबलेल्या दीपक पवार याला बाहेर काढले. याप्रकरणी प्रवीण म्हसाळ यांनी तामगाव पोस्टेला तक्रार दिली असून पोलिसांनी विना नंबरचे ट्रॅक्टरचा चालका विरुद्ध विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल केला आहे.