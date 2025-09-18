विदर्भ

Electric Shock: कुलरचा शॉक बसून २९ वर्षीय युवकाचा मृत्यू, खिरपूरी गावावर शोककळा

Balapur Accident: कुलरचा शॉक लागून २९ वर्षीय युवकाचा मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना खिरपूरी येथे बुधवारी घडली आहे. या घटनेने गावासह तालुक्यात शोककळा पसरली आहे. अक्षय सिरसाट असे मृत्यू झालेल्या युवकाचे नाव आहे.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
family
Youth
electric shock incident
Electric shock death
Khirpuri village tragedy

