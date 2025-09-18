Electric Shock: कुलरचा शॉक बसून २९ वर्षीय युवकाचा मृत्यू, खिरपूरी गावावर शोककळा

बाळापूर : कुलरचा शॉक लागून २९ वर्षीय युवकाचा मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना खिरपूरी येथे बुधवारी घडली आहे. या घटनेने गावासह तालुक्यात शोककळा पसरली आहे. अक्षय सिरसाट असे मृत्यू झालेल्या युवकाचे नाव आहे. .बाळापूर पोलिस स्टेशन अंतर्गत येणाऱ्या खिरपूरी (बुद्रुक) येथे बुधवारी ही घटना घडली. मृतक अक्षय हा स्कुलबस वर चालक असून तो वाडेगाव ते खिरपूरी येथे विद्यार्थ्यांची वाहतूक करतो. आज बुधवारी दुपारी बारा वाजण्याच्या सुमारास विद्यार्थांना सोडून तो घरी आला..कुलर सुरू करत असताना त्याला विजेचा जोरदार धक्का बसला. कुलरमध्ये अगोदरच विद्युत प्रवाह संचारलेला होता, याची थोडीही कल्पना मृतक अक्षयला नव्हती. त्याला कुलरचा शॉक लागताच तो ओरडल्याने त्याला सोडवण्यासाठी त्याची आई तिथे गेली..त्याच्या आईने कुलरचा वायर ओढला. त्यानंतर अक्षय बेशुद्ध पडला. यावेळी मृताची पत्नीही तिथे उपस्थित होती. ही हृदयद्रावक घटना बघताच मृतक अक्षयच्या आईने टाहो फोडल्याने गावकऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली..Tiger Attack:'भानसगावातील जनावरे वाघाच्या हल्ल्यात ठार'; येडशी अभयारण्य क्षेत्रातील घटनेमुळे भीती.बेशुद्ध अवस्थेत असलेल्या अक्षयला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र डॉक्टरांनी मृत घोषित केले. दरम्यान घटनेच्या वेळी घटनास्थळी गावकऱ्यांनी मोठी गर्दी केली होती. या घटनेने संपूर्ण गावात शोककळा पसरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.