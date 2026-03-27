Kamthi Accident : अज्ञात वाहनाच्या धडकेत कामठी-नागपूर मार्गावर हॉकीच्या माजी खेळाडूचा मृत्यू

कामठी - कामठी-नागपूर महामार्गावरील भेंडीखाना परिसरात गुरुवारी (ता.२६) संध्याकाळी साडेसहाच्या सुमारास अज्ञात वाहनाने दिलेल्या धडकेत राष्ट्रीय स्तरावरील हॉकीचा माजी खेळाडू कार्तिक राजना अरगुल्लेवार (वय-५९) यांचा जागीच मृत्यू झाला. या घटनेमुळे कामठी परिसरावर शोककळा पसरली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, कार्तिक अरगुल्लेवार हे साऊथ ईस्ट सेंटर रेल्वे (मोतीबाग, नागपूर) येथे 'टेक्निशियन ग्रेड-१' पदावर कार्यरत होते. कर्तव्यावरून ॲक्टिवा (क्र. एमएच ४० बीआर ३८०३) ने ते कामठी येथील शास्त्री मंच भागातील ओम अपार्टमेंट येथील निवासस्थानी परतत होते. दरम्यान मागून येणाऱ्या अनियंत्रित अज्ञात वाहनाने त्यांच्या दुचाकीला धडक दिली..धडक इतकी जोरदार होती की अरगुल्लेवार यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. स्थानिकांनी तातडीने त्यांना कामठी उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. मात्र डॉक्टरांनी त्यांना तपासून मृत घोषित केले. या घटनेची माहिती मिळताच जुनी कामठी ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक प्रशांत जुमळे ताफ्यासह घटनास्थळी दाखल झाले..पोलिसांनी पंचनामा करून तपास सुरू केला आहे. पोलिसांनी अज्ञात वाहन चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या मदतीने वाहनाचा शोध घेतला जात आहे. महामार्गावर वाढत्या अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर वेगावर नियंत्रण ठेवण्याचे आवाहन पोलिसांनी केले आहे.