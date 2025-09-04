विदर्भ

Vena River: हिंगण्यात वेणा नदीत बुडालेल्या ऑटोचालकाचा शोध सुरू; शुभम पिल्लेवार हयात नाही

Auto Driver Drowning: हिंगणा येथील अमरनगर येथील २८ वर्षीय ऑटोचालक शुभम संतोष पिल्लेवार पाच-सहा मित्रांसह वेणा नदीमध्ये पोहायला गेला होता. पाण्यात बुडाल्यामुळे त्याचा मृत्यू झाला आहे. पोलिस आणि स्थानिक तरुण त्याचा शोध घेत आहेत.
Vena River

Vena River

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

हिंगणा : अमरनगर येथून रायपूर येथील वेणा नदीवर पाच-सहा तरुण ऑटोचालक पोहायला गेले. त्यातील एक ऑटोचालक तरुण बुडल्याची घटना गुरुवारी (ता.३)दुपारी ३ वाजताच्या सुमारास घडली.

Loading content, please wait...
water
accident
Vena River drowning incident
Shubham Pillaiwar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com