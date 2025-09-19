विदर्भ

Tiger Attack: वाघाच्या हल्ल्यात महिला ठार; लावारी येथील घटना, गेल्या काही दिवसांपासून वाघाचे ठाण

Chandrapur News: चिमूर तालुक्यातील आंबोली परिसरात शेतात काम करणाऱ्या विद्या मसराम (४२) यांचा वाघाच्या हल्ल्यात मृत्यू झाला.या घटनेने गावकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून वनविभागाने तातडीने मदत जाहीर केली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

आंबोली (ता. चिमूर) : शेतात काम करीत असलेल्या महिलेवर वाघाने हल्ला करून ठार केले. ही घटना गुरुवार (ता. १८) आंबोली गावाजवळील लावारी येथे घडली. मृत महिलेचे नाव विद्या कैलास मसराम (वय ४२) असे आहे. या घटनेने परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे.

