Road Accident: रामनगरातील भगतसिंग चौकात ट्रक दुचाकी अपघात; १५ वर्षीय विद्यार्थ्याचा जागीच मृत्यू, मित्र गंभीर जखमी

वर्धा : खडी भरलेल्या ट्रकने दुचाकीला धडक दिली. यात दुचाकीवरील एका विद्यार्थ्याचा जागीच मृत्यू झाला तर दुसरा गंभीर जखमी झाला. हा अपघात शुक्रवारी (ता.२९) दुपारी साडेचार वाजताच्या सुमारास रामनगर येथील भगतसिंग चौकात झाला. .आरुष संजू मांडवे (वय १५) रा. सावंगी (मेघे) असे मृताचे नाव आहे. तर त्याचा मित्र मिथिल प्रफुल्ल मांढरे (वय १५) रा. सिंदी मेघे रा. द्वारकानगर असे गंभीर जखमीचे नाव आहे. आरुष आणि मिथिल हे मित्र आहे. .Soybean Crisis: सिंदखेड राजा तालुक्यात हुमणी अळीचा मोठा प्रकोप; हजारो एकरांवरील सोयाबीन पीक वाळले, शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान.दोघेही नेहमीप्रमाणे ई-बाईकने शिकवणीला जात होते. भगतसिंग चौकात दुचाकी आली असता समोरून येणाऱ्या एमएच ४० एन १५६७ क्रमांकाच्या ट्रकने दुचाकीला जबर धडक दिली. यात आरुषचा जागीच मृत्यू झाला, तर मिथिल गंभीर जखमी झाला.