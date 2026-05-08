विदर्भ

Vidarbha News: अनियंत्रित ट्रेलर टरबूजच्या दुकानात शिरला;खरेदीसाठी थांबलेल्या तरुण ठार

Out-of-Control Trailer Crashes into Watermelon Shop: मसर-गोंदिया राष्ट्रीय महामार्गावर भरधाव ट्रेलर अनियंत्रित होऊन टरबूजाच्या दुकानात शिरला. या भीषण अपघातात ३० वर्षीय दिनेश ओके चिरडून जागीच ठार, तर टरबूज विक्रेत्याचे दुकान उद्ध्वस्त झाले.
​तुमसर: भरधाव वेगाने कोळशाची वाहतूक करणारा ट्रेलर अनियंत्रित होऊन थेट रस्त्याच्या कडेला असलेल्या टरबूजाच्या दुकानात शिरला. या अपघातात टरबूज खरेदीसाठी थांबलेल्या तरुणाचा चिरडून जागीच दुर्दैवी मृत्यू झाला.​ मृताचे नाव दिनेश ओके (वय ३०) असून ही घटना तुमसर-गोंदिया राष्ट्रीय महामार्गावर माडगी येथे वैनगंगा नदी पुलाजवळ गुरुवारी (ता.७) सकाळी साडेनऊच्या सुमारास घडली.

