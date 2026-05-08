Vidarbha News: अनियंत्रित ट्रेलर टरबूजच्या दुकानात शिरला;खरेदीसाठी थांबलेल्या तरुण ठार

तुमसर: भरधाव वेगाने कोळशाची वाहतूक करणारा ट्रेलर अनियंत्रित होऊन थेट रस्त्याच्या कडेला असलेल्या टरबूजाच्या दुकानात शिरला. या अपघातात टरबूज खरेदीसाठी थांबलेल्या तरुणाचा चिरडून जागीच दुर्दैवी मृत्यू झाला. मृताचे नाव दिनेश ओके (वय ३०) असून ही घटना तुमसर-गोंदिया राष्ट्रीय महामार्गावर माडगी येथे वैनगंगा नदी पुलाजवळ गुरुवारी (ता.७) सकाळी साडेनऊच्या सुमारास घडली..दिनेश ओके हा मूळचा मध्यप्रदेशातील बालाघाट येथील रहिवासी होता. तो माडगी येथे वैनगंगा नदीच्या पुलाजवळ टरबूज दुकानात टरबूज खरेदी करण्यासाठी थांबला होता. त्याच वेळी कोळशाने भरलेला एक अवजड ट्रेलर (क्र. एमएच ४०/सीडी८४८६) भरधाव वेगाने तुमसरच्या दिशेने येत होता. चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने हा ट्रेलर थेट टरबूजच्या दुकानात घुसला.हा अपघात इतका भीषण होता की, टरबूज खरेदी करत असलेला दिनेश याला सावरण्याची संधीही मिळाली नाही. ट्रेलरखाली चिरडल्या गेल्यामुळे त्याचा जागीच मृत्यू झाला. या अपघातात टरबूज विक्रेत्याचेही हजारो रुपयांचे नुकसान झाले असून संपूर्ण दुकान उद्ध्वस्त झाले आहे..घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी पंचनामा करून मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी पाठवला असून पुढील कारवाई सुरू केली आहे..महामार्गावर झालेल्या या भीषण अपघातामुळे एका निष्पाप तरुणाचा जीव गेल्याने सर्वत्र हळहळ व्यक्त केली जात आहे. याप्रकरणी पुढील तपास करडी पोलिस स्टेशनचे पोलिस उप निरीक्षक हनुमंत फरताले करीत आहे.