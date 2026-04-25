Washim News: महिनाभरात तुरीच्या दरात ५०० रुपयांची घसरण; नोंदणीअभावी हमीभाव विक्रीचा मार्ग बंद; शेतकऱ्यांच्या अडचणीत वाढ

कारंजा: तालुक्यासह परिसरात तूर उत्पादक शेतकऱ्यांसमोर गंभीर आर्थिक संकट उभे ठाकले असून, गेल्या महिनाभरात तुरीच्या दरात तब्बल ५०० रुपयांची घसरण झाल्याने शेतकरी चिंतेत सापडले आहेत. महिनाभरापूर्वी प्रतिक्विंटल आठ हजार २०० रुपये दराने विकली जाणारी तूर सध्या सात हजार ५०० ते सात ७०० रुपयांवर आली आहे. .दरातील घसरणीमुळे आधीच उत्पादन खर्चाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या शेतकऱ्यांचे नुकसान वाढत आहे. यातच हमीभावाने तूर विक्री करण्याचा पर्यायही अनेक शेतकऱ्यांसाठी बंद झाला आहे.कारण, हमीभाव खरेदी केंद्रावर विक्रीसाठी आवश्यक असलेली ऑनलाइन नोंदणी अनेक शेतकऱ्यांकडून वेळेत होऊ शकली नाही. परिणामी, शासनाने जाहीर केलेल्या किमान आधारभूत किंमतीचा लाभ घेण्यापासून मोठा शेतकरी वर्ग वंचित राहिला आहे..स्थानिक बाजार समित्यांमध्ये तुरीची आवक वाढत असताना मागणी तुलनेने कमी असल्याने व्यापाऱ्यांकडून दर पाडले जात असल्याची तक्रार शेतकरी करत आहेत. काही ठिकाणी तूर विक्रीसाठी शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा करावी लागत असून, तत्काळ पैशांची गरज असल्याने कमी दरातच माल विकण्याची वेळ त्यांच्यावर येत आहे..हमीभाव खरेदीसाठीची ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रिया अनेक शेतकऱ्यांसाठी क्लिष्ट ठरली. इंटरनेट सुविधा, तांत्रिक अडचणी, तसेच माहितीअभावी अनेकांना वेळेत नोंदणी करता आली नाही. काही शेतकऱ्यांनी सेवा केंद्रांवर गर्दी व सर्व्हर डाऊनमुळेही नोंदणी राहिल्याचे सांगितले..प्रशासनाने लक्षदेण्याची गरजसध्याच्या परिस्थितीत शासन आणि संबंधित विभागांनी तातडीने हस्तक्षेप करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची गरज व्यक्त होत आहे. हमीभाव खरेदी प्रक्रिया सुलभ करून जास्तीत-जास्त शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळेल, यासाठी उपाययोजना करण्याची मागणी जोर धरत आहे. दरातील घसरण आणि हमीभावाचा मार्ग बंद झाल्यामुळे तूर उत्पादक शेतकरी दुहेरी संकटात सापडले असून, लवकरात लवकर ठोस निर्णय न झाल्यास परिस्थिती आणखी बिकट होण्याची शक्यता आहे.