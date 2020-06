सांग तुझे बॉयफ्रेण्ड किती? मुलीचे नेमके काय झाले... वाचा

अमरावती : प्रेमात विश्‍वास महत्त्वाचा असतो. प्रेम जर एकतर्फी असेल तर त्यात विश्‍वास कमी अन्‌ शंकाच अधिक असतात. शहरात घडलेल्या एका घटनेतसुद्धा तसेच झाले. युवकाने ओळखीतील युवतीला बोलावून तिचे अपहरण केले. किती बॉयफ्रेण्ड आहेत? अशी विचारणा करून कारमध्येच मारहाण केली. सध्या या प्रकरणाची अमरावतीमध्ये चांगलीच चर्चा आहे. अमरावती ते नागपूर मार्गावर नांदगावपेठ टोल नाक्‍याजवळ ही घटना घडली. चेतन गवई (वय 20 रा. नांदगावपेठ) याने एका 19 वर्षीय युवतीला फोन केला, आयफोन घेऊन जा असा निरोप देऊन नांदगावपेठ थांब्याजवळ भेटण्यासाठी बोलविले. चेतन व त्याचा मित्र अनिकेत, असे दोघे युवतीची वाट बघत एमएच 02 डी 6679 क्रमांकाच्या वाहनात बसले होते. युवती त्याला भेटण्यास आली असता तिला आपल्या कारमध्ये दोघांनी बसवून तिचे अपहरण केले. कार नांदगावपेठ टोलनाक्‍याजवळ नेऊन निर्जनस्थळी थांबविली. वाचा - या कारणामुळे बंद करावे लागले अमरावतीचे फॉरेस्ट ऑफिस... युवती आपल्याला फसवित असल्याचा संशय चेतनला आला, त्याने युवतीलाच किती बॉयफ्रेण्ड आहेत? अशी विचारणा करून शिवीगाळ केली व कारमध्ये असताना तिला जबर मारहाण केली. पीडितेने त्या दोघांच्या तावडीतून स्वत:ची सुटका करून घेत नांदगावपेठ ठाणे गाठले. पीडितेच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी चेतन गवईसह त्याचा साथीदार अनिकेत या दोघांविरुद्ध अपहरण, विनयभंग, जीवे मारण्याची धमकी दिल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला. पोलिसांनी चेतन गवई यास अटक केली, घटनेच्या वेळी सोबत असलेला त्याचा साथीदार अनिकेत हा पसार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

