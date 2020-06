एकाच वाहनात गेलेले दहा पैकी दोन कोरोना पॉझिटिव्ह!

भद्रावती(जि. चंद्रपूर) : शहरात बाहेरून आलेल्यांना विविध ठिकाणी क्‍वारंटाईन करण्यात आले असून यातील दहा जणांना आरोग्य विभागाने वरोरा येथील उपजिल्हा रुग्णालयात स्वॅब घेण्यासाठी एकाच रुग्णवाहिकेतून नेले होते. यातील दोन व्यक्‍ती कोरोना पॉझिटिव निघताच उर्वरीत आठ व्यक्‍तींना तर याचा संसर्ग झाला नाही ना या भीतीने ते आठ जण आणि त्यांचे पालक भयभीत झाले आहेत. हा प्रकार उघडकीस येताच आरोग्य विभाग खडबडून जागा झाला असून पुन्हा त्यांचे स्वॅब घेऊन चाचणी करणार असल्याचे कळते. कोरोनाचा संसर्ग लक्षात घेता सुरक्षित अंतर ठेवा, चेहऱ्यावर मास्क लावा, वारंवार हात धुवा, बाहेरगावाहून आलेल्यांच्या संपर्कात राहू नका अशा सूचना तहसील विभाग, नगर परिषद विभाग, आरोग्य विभाग यांचेकडून नागरिकांना देण्यात येत आहेत. मात्र प्रत्यक्ष हे विभागच खबरदारी घेताना दिसत नाहीत, हेच या घटनेवरून सिद्ध होते. भीती पसरली आहे

गेल्या आठवडभरापासून विविध राज्यातून आलेल्यांना भद्रावतीमध्ये विविध भागात क्‍वारंटाईन करण्यात आले आहे. यातिल आदिवासी वस्तीगृह व सनी पॉईंट येथील दहा जणांना दिनांक 25 तारखेला कोरोना चाचणीसाठी जिल्हा रुग्णालय वरोरा येथे नेण्यात आले होते या दाही जणांना एकाच रुग्णवाहिकेतून नेण्यात आले. यात आरोग्य विभागाकडून सुरक्षित अंतर तसेच इतर नियमाचे पालन करण्यात आले नाही. आता या समूहातील दोन जणांचे नमूने पॉझिटिव्ह आल्याने आपल्याला तर संसर्ग झाला नसेल ना, अशी भीती उर्वरीत आठ जणांमध्ये पसरली आहे.

महेश शितोळे तहसीलदार, भद्रावती चाचणी करणार

या घटनेविषयी तहसीलदारांशी बोलणे झाले असता ते म्हणाले याबाबत वैद्यकीय अधिकारी यांना सूचना करण्यात आल्या आहेत. उर्वरीत व्यक्‍तींची पुन्हा चाचणी करण्यात येईल. व योग्य ती खबरदारी घेण्यात येईल.

डॉ. आनंद किनाके वैद्यकीय अधिकारी ग्रामीण रुग्णालय भद्रावती



