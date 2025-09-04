Khamgaon Akola Road Accident : खामगाव ते अकोला रस्त्यावर भीषण अपघात, दुचाकीवरील दोघांचा मृत्यू, एक जण गंभीर जखमी

खामगाव : दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी झालेल्या भीषण अपघातात तिघे जागीच ठार तर एक गंभीर जखमी झाल्याची घटना ता.३ सप्टेंबर रोजी घडली. यातील जखमी युवकाची प्रकृती गंभीर असून त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार, येथील देशमुख प्लॉट भागातील रहिवासी टाटा फायनन्समधे व्यवस्थापक म्हणून कार्यरत असलेला मुकेश बजरंगलाल शर्मा (२७) व कर्मचारी सुरज दिलीपअप्पा घाडगे (२५) हे दोघे ता. २ सप्टेंबर रोजी मलकापूर येथे कामासाठी गेले होते. .दरम्यान मलकापूर येथून मध्यरात्री १२ वाजताचे सुमारास दुचाकीने परत येत असताना खामगावकडून भरधाव जाणाऱ्या अज्ञात वाहनाने चिखली आमसरी फाट्याजवळ त्यांच्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली. या भीषण अपघातात दुचाकी वरील दोघेही गंभीर जखमी झाले. दरम्यान काही वेळातच यातील मुकेश शर्मा या तरुणाचा जागीच मृत्यू झाला तर सुरज घाडगे हा गंभीर जखमी असल्याने त्याला उपचारासाठी अकोला येथील आयकॉन रुग्णालयात हलविण्यात आले आहे..तर दुसरा अपघात आज ३ सप्टेंबर रोजी पहाटे ५.५० वाजताच्या सुमारास खामगाव - अकोला रोडवर घडला. अकोला रोडवरील टेंभुर्णा शिवारात हॉटेल शिवप्रसाद समोर आज पहाटे नादुरूस्त ट्रक क्रं. एनएल ०१ एडी ६१६७ रस्त्याच्या खाली उभा असताना अकोल्याकडे जाणाऱ्या ट्रेलर क्रमांक आरजे ४२ जीए ३३३६ च्या चालकाने भरधाव व निष्काळजीपणे चालवून ट्रकला मागून धडक दिली..Nagpur Solar Plant Blast : सोलार कंपनीत भीषण स्फोट; 'दोन दिवसांत मालकावर गुन्हा नोंदला नाही तर..', बच्चू कडूंनी दिला इशारा.हा अपघात इतका भीषण होता की धडकणाऱ्या ट्रेलरची संपूर्ण केबिन ट्रक मध्ये घुसली व ट्रेलरचा चालक मुस्ताक खान तयबखान रा.खेकडा ता.जि.अलवर राजस्थान व क्लीनर शाकीरखान सुभान रा.सेमला खुर्द ता.गोविंदगढ जि. अलवर राजस्थान या दोघांचा जागीच मृत्यू झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.