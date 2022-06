आर्वी (जि. वर्धा) : क्रिकेट खेळायला जातो असे सांगून विहिरीवर (well) पोहायला गेलेल्या दोन मित्रांचा पाण्यात बुडून (drowned) मृत्यू झाला. देवांश नीलेश घोडमारे (१४, रा. आसोले ले-आउट) व युगंधर धर्मपाल मानकर (१४, रा. साईनगर, आर्वी) अशी मृतांची नावे आहेत. ही घटना रविवारी (ता. ५) सकाळच्या सुमारास उघडकीस आली. (Two friends drowned in a well In wardha district)

प्राप्त माहितीनुसार, शनिवारी सायंकाळी चार वाजताच्या सुमारास दोघेही क्रिकेट खेळायला जातो असे सांगून सायकलने घरून निघाले. सायंकाळ झाली तरी ते घरी परतले नाही. यामुळे कुटुंबीयांनी दोघांचाही शोध सुरू केला. सर्व मित्रांना याची माहिती देण्यात आली. मात्र, ते कुठे गेले याची माहिती मिळाली नाही. यामुळे पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली.

शोध सुरू असताना राजेश गुल्हाणे याच्या शेताशेजारील शेतकरी रविवारी सकाळी पाणी पिण्यासाठी विहिरीवर (well) गेला. त्याला मृतदेह (Death) तरंगताना दिसले. तसेच विहिरी शेजारी बॅगा दिसल्याने त्याने पोलिस ठाण्यात भ्रमणध्वनीवरून माहिती दिली. पोलिसांनी घटनास्थळ गाठत मृतदेह बाहेर काढून पंचनामा केला. या प्रकरणी पोलिसांनी अपघाती मृत्यूचा गुन्हा दाखल केला आहे.

दोघांच्याही कमरेला होते दोर बांधून

दोन्ही मृतदेह विहिरीच्या (well) बाहेर काढले असता त्यांच्या कमरेला दोर बांधून असल्याचे दिसले. यामुळे त्यांना योग्यरीत्या पोहता येत नसल्याचा अंदाज आहे. दोर तुटल्याने दोघांचा बुडून मृत्यू झाला असावा असे पोलिसांकडून सांगण्यात आले.