अपघातात दोघांचा मृत्यू; सहा प्रवासी जखमी

मारेगाव (जि. यवतमाळ) : येथून दोन किलोमीटर अंतरावरील विनायक कोटेक्‍स जिनिंगजवळ समोर आलेल्या मोकाट गायीला वाचविण्याचा प्रयत्न करीत असताना ऑटोरिक्‍क्षा व दुचाकी यांची जोरदार धडक झाली. यात दुचाकीस्वारासह दोनजण जागीच ठार झाले, तर ऑटोरिक्‍क्षाचालकासह त्यामधील सहा प्रवासी गंभीर जखमी झाले आहेत. ही घटना आज, शुक्रवारी सकाळी साडेनऊच्या सुमारास घडली.

तुळशीराम भीमा टेकाम (वय 45) व संतोष नारायण मडावी (वय 38, दोन्ही रा. आवळगाव, ता. मारेगाव) अशी मृतांची नावे आहेत. जखमींमध्ये ऑटोचालक अतुल रामदास मेश्राम, मारुती शिंदे, सुधाकर सूर्यभान वाघाडे, सुनील बबन वखनोर, सुनील भीमा तोटे (सर्व रा. बोटोणी), निळकंठ टेकाम (रा. शिवनाळा) यांचा समावेश आहे.

अपघाताची माहिती मिळताच जखमींना तातडीने मारेगाव येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यापैकी गंभीर जखमींना यवतमाळ येथे हलविण्यात आले आहे. आज पोळ्याच्या दिवशी ही दुर्दैवी घटना घडल्याने तालुक्‍यातील आवळगाव व बोटोणी गावांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.

