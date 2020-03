अबब! चक्क दुचाकीच्या डिक्कीतून काढले दोन लाख रुपये

अकोला : रतनलाल प्लॉट येथील मेडिकलवर औषध घेण्यासाठी आलेल्या महिलेच्या दुचाकीच्या डिक्कीतून अज्ञात चोरांनी दोन लाख रुपये काढून पोबारा केल्याची घटना शुक्रवारी (ता.13) दुपारच्या सुमारास घडली. याप्रकरणी तक्रारीवरून रामदासपेठ पोलिसांनी अज्ञांताविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शहरातील अती वर्दळीचे ठिकाण समजल्या जाणाऱ्या दुर्गा चौक ते रतनलाल प्लॉट चौक स्थित महाराष्ट्र राज्य विद्युत महामंडळाच्या कार्यालयासमोरील सहयोग मेडिकल येथे औषध घेण्याकरिता आलेल्या सावित्री संतोषकुमार खंडेलवाल यांच्या दुचाकींचा डिक्कीतून अज्ञात चोरांनी दोन लाख रुपये चोरून नेल्याच्या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली. स्वालंबी नगरातील सुमन व्हिला अपार्टमेंटमध्ये राहणाऱ्या सावित्री संतोषकुमार खंडेलवाल या रतनलाल प्लॉट स्थित सहयोग मेडिकल येथे औषधे घेण्यासाठी थांबल्या. दुचाकी उभी करून औषध घेण्याकरिता गेले असता दुचाकीवर आलेल्या तीन अज्ञातांनी त्यांच्या गाडीच्या डिक्कीतून दोन लाख रुपये काढून पोबारा केला. दिवसाढवळ्या घडलेल्या या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली. अतिशय वर्दळीचे ठिकाण असलेल्या या ठिकाणावर चोरी झाल्याने पोलिस प्रशासनाच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. या घटनेची माहिती मिळताच शहर उपविभागीय पोलिस अधिकारी सचिन कदम व रामदासपेठ पोलिसांचा ताफा घटनास्थळी दाखल झाला होता. रामदासपेठ पोलिसांनी अज्ञात आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करून परिसरात असलेल्या सीसीटीव्ही फुटेजच्या माध्यमातून चोरांचा तापास सुरू केल आहे.

Web Title: Two lakh stolen in a two-wheeler at Akola!