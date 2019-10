गावात शिरुन बिबट्याचा थरार; दोघांना केले जखमी (व्हिडिओ)

बाळापूर (अकोला) : दोन जणांना जखमी करून घरात लपलेल्या बिबट्याला कैद करण्यासाठी वनविभागाला तब्बल पाच तास सर्कस करावी लागली. अकोल्यातील बाळापूर शहरातील मोठा मोमीनपुरा भागात ही घटना घडली आहे. आज (ता.02) शहरातील भरवस्तीत शिरून बिबट्याने सुरुवातीला मोहम्मद अदनान या दहा वर्षाच्या मुलावर हल्ला चढवत त्याला गंभीर जखमी केले. या मुलाला वाचविण्यासाठी आलेल्या मो. हनीफ या युवकावरही हल्ला चढविला. या हल्ल्यात जखमी झालेल्या दोघांना उपचारार्थ अकोला येथे हलविण्यात आले आहे. नागरीकांनी लगेच आरडाओरड केली. त्यामुळे संपुर्ण शहरात खळबळ उडाली. त्यानंतर सदर बिबट्या एका घरात शिरताच अब्दुल मन्नान यांनी घराचे दार लावून घेतले. तात्काळ याची माहिती वनविभागाला देण्यात आली. घटनेचे गांभीर्य बघता २० ते २५ मिनीटात वनविभागाचा ताफा घटनास्थळावर दाखल झाला. बिबट्याला बाहेर हाकलण्याचे आटोकाट प्रयत्न करण्यात आले. परंतु, प्रयत्नांना यश आले नाही. अनेकांनी युक्ती शोधली, ती पण कामी आली. त्यानंतर घरावर जाळे टाकण्यात आले. अमरावती येथील पथकाला पाचारण करण्यात आले. त्यानंतर पशुवैद्यकीय अधिकारी अमोल गावनेर यांनी बिबट्याला गुंगीचे दोन इंजेक्शन दिले. ही प्रक्रिया १५ ते २० मिनिटे चालल्यानंतर बिबट्याला जेरबंद करण्यात वनविभागाला यश आले.

