भंडारा : अपुरा व अनियमित पाऊस झाल्याने आतापर्यंत भंडारा व मोहाडी तालुक्‍यात धानपिकाची रोवणी अडली आहे. भंडारा तालुक्‍यात तब्बल नऊ हजार हेक्‍टर शेती पडीक राहण्याची भीती आहे. संपूर्ण जिल्ह्यात आतापर्यंत 80 टक्के क्षेत्रात रोवण्या पूर्ण झाल्या आहेत.

जिल्ह्यात चालू खरीप हंगामात एक लाख 80 हजार हेक्‍टर क्षेत्र धानपिकाखाली आणायचे होते. पावसाळ्यात सुरुवातीच्या दोन महिन्यात पाऊस झाला नाही. त्यामुळे ऑगस्ट महिन्यापर्यंत शेतीची कामे अडली होती. भंडारा व मोहाडी तालुक्‍यांत यावर्षी कमी प्रमाणात पाऊस झाला. त्यामुळे 27 ऑगस्टपर्यंत भंडारा तालुक्‍यातील धान पिकाखालील 25 हजार 832 हेक्‍टरपैकी 16 हजार 856 हेक्‍टर क्षेत्रात रोवणी पूर्ण झाली आहे. अजूनही नऊ हजार हेक्‍टरमध्ये रोवणी अडली असून, हे क्षेत्र एकूण पिकाच्या 35 टक्के आहे. तसेच मोहाडी तालुक्‍यात चार हजार हेक्‍टर क्षेत्रात रोवणीचे काम अडले आहे.

तुमसर, पवनी, लाखांदूर तालुक्‍यात 80 ते 83 टक्के रोवणीची कामे पूर्ण झाली आहेत. लाखनी व साकोली तालुक्‍यांत 90 टक्के क्षेत्रात रोवणी पूर्ण झाली आहे.

सोयाबीनचा पेरा घटला

जिल्ह्यातील कमी पावसाच्या भागात शेतकरी सोयाबीनचे पीक घेतात. चालू हंगामात पावसाने सुरवातीला हुलकावणी दिल्यामुळे शेतकऱ्यांना नियोजित कामे वेळेत करता आली नाही. त्यामुळे सोयाबीन पिकाच्या क्षेत्रापैकी पेरणीचे क्षेत्र फारच कमी आहे. भंडारा तालुक्‍यात दोन हजार 200 हेक्‍टरपैकी केवळ 96 हेक्‍टरमध्ये पेरणी झाली असून मोहाडी तालुक्‍यात 100 हेक्‍टरमध्ये पेरणी झालीच नाही.

अनियमित पाऊस

यावर्षी जिल्ह्यात कमी व अनियमित पाऊस होत आहे. आतपर्यंत पवनी तालुक्‍यात सर्वाधिक सरासरीच्या 133 टक्के पाऊस झाला. साकोली, लाखांदूर व लाखनी तालुक्‍यांत सरासरीच्या 85 ते 90 टक्के पाऊस झाला. मात्र, भंडारा व मोहाडी तालुक्‍यांत सरासरीच्या 70 ते 74 टक्के पाऊस झाला आहे.

