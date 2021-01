मागून येणाऱ्या भरधाव वाळूच्या ट्रकने दिली आयशर ट्रकला धडक; तिवसा राष्ट्रीय महामार्गावरील घटना

तिवसा (जि. अमरावती) : शुक्रवारी सकाळी नागपूरवरून अमरावतीच्या दिशेने जाणाऱ्या आईसर ट्रकला मागून येणाऱ्या वाळूच्या ओव्हरलोड वाहतूक करणाऱ्या मोठ्या ट्रकने धडक दिल्याने आयशर ट्रक पलटी झाल्याची घटना घडली. या अपघातात कुठलीही जीवित हानी झाली नाही. ट्रक चालक सुखरूप आहे. तर ट्रकचे मोठे नुकसान झाले आहे. प्राप्त माहितीनुसार, तिवसा शहरातून गेलेला राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक सहा या मार्गावरून रोजच शेकडो ट्रकनी नागपूर मार्गे ओव्हरलोड वाळूची वाहतूक होते. सुसाट धावणाऱ्या या ट्रकमुळे अनेकदा अपघात होतात. सकाळी ७.३० वाजताच्या सुमारास तहसील जवळ नागपूरवरून ट्रक क्रमांक एम एच २७ एक्स ६१०५ माल घेऊन जात होता. मागून येणाऱ्या एका मोठ्या वाळूच्या ट्रकने जबर धडक दिल्याने आयशर ट्रक पलटी होऊन ट्रकचे नुकसान झाले. मात्र, सुदैवाने यामध्ये कुठलीही जीवित हानी झाली नाही. ट्रक चालक सुखरूप आहे. घटनास्थळी तिवसा पोलिसांनी धाव घेत पंचनामा करून पुढील कारवाई पोलिस करीत आहे.

Web Title: Two truck accident on Tiwasa National Highway in Amravati