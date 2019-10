चिमुरात दोन वाहनांची धडक; चालक जखमी 

चिमूर (जि. चंद्रपूर) ः उपजिल्हा रुग्णालयाकडून मुख्य मार्गाने येणाऱ्या टाटासुमोने ट्रकला धडक दिली. या अपघातात टाटासुमो चक्काचूर झाली असून चालक गंभीर जखमी झाला आहे. त्याला उपचारासाठी नागपूरला रेफर करण्यात आले आहे. ही घटना गुरुवारी (ता. 10) सायंकाळी बालाजी मंदिरासमोर घडली. जखमी चालकाचे नाव राहुल राजू वाकडे आहे.

एमएच 34 एए 0302 क्रमाकांची सुमो खडसंगी येथून चिमूरकडे येत होती. तिच्या समोरच मुख्य मार्गावरून कोळशाचा ट्रक चालत होता. त्याला ओव्हरटेक करण्याच्या नादात सुमोचालकाने वाहन भरधाव चालवून बालाजी मंदिराजवळ उभ्या ट्रकला धडक दिली. त्यानंतर एका बूटहाऊसमध्ये ती शिरली. घटनेची माहिती मिळताच चिमूर युवा क्रांती संघटनेचे अध्यक्ष विनोद शर्मा यांनी जखमी सुमोचालकाला वाहनातून बाहेर काढून उपजिल्हा रुग्णालयात भरती केले. प्राथमिक उपचारानंतर त्याला नागपूरला रेफर करण्यात आले.



