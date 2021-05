दुर्दैवी! वाघाच्या हल्ल्यात एकाच दिवशी दोन महिला ठार; जंगलात जाताना बाळगा सावधानता

गडचिरोली : तेंदूपत्ता संकलनाकरिता गेलेल्या दोन महिलांना वाघाने (Tiger) हल्ला करून ठार केले आहे. या दोन्ही घटना एकाच पोर्ला वनपरिक्षेत्रात एकाच दिवशी म्हणजे सोमवारी (ता. 10) सकाळी घडल्या. (Two women are no more in Tiger attack Gadchiroli)

पहिली घटना वडसा वनविभागातील पोर्ला वनपरिक्षेत्रात येणाऱ्या गोगाव-महादवाडी गावालगत सोमवारी सकाळी 8 वाजताच्या सुमारास घडली. या घटनेत कल्पना दिलीप चुधरी (वय 35) असे ठार झालेल्या मृत महिलेचे नाव आहे. तर दुसऱ्या घटनेत सिंधू दिवाकर मुनघाटे (वय 63) रा. कुऱ्हाडी ही महिला ठार झाली आहे.

तेंदूपत्ता हंगाम सुरू झाल्याने लोकांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे. मात्र आजच्या घटनेमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. वडसा वनपरिक्षेत्रातील गोगाव नियतक्षेत्रात कल्पना दिलीप चुधरी आणि सिंधू दिवाकर मुनघाटे तेंदूपत्ता संकलनाकरिता गेल्या असता जंगलात वाघाने त्यांच्यावर हल्ला केला. दरम्यान आजूबाजूच्या लोकांनी आरडाओरड केली असता वाघ जंगलात पसार झाला.

या घटनेची माहिती मिळताच वनविभागाचे अधिकारी व कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. परिसरात गस्त वाढविण्यात आली असून गावकऱ्यांना शेतात तसेच गावाला लागून असलेल्या जंगलात न जाण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. विशेष म्हणजे या परिसरातील ही पाचवी घटना आहे. वारंवार अशा घटना घडल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून भविष्यात मानव-वन्यजीव संघर्ष निर्माण होण्याची शक्‍यता आहे.

