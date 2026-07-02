विदर्भ

Chandrapur Crime : नवजात बाळाच्या विक्री प्रकरणी राजकीय पक्षाच्या २ महिला पदाधिकाऱ्यांना अटक, साक्षीदार म्हणून पुढे आल्या अन् अडकल्या

चंद्रपूर शहरात उघडकीस आलेल्या नवजात बालकाच्या विक्री प्रकरणात रामनगर पोलिसांनी एका राजकीय संबंधित दोन महिला पदाधिकाऱ्यांना केली अटक.
Crime

Crime

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सकाळ वृत्तसेवा
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चंद्रपूर - चंद्रपूर शहरात उघडकीस आलेल्या नवजात बालकाच्या विक्री प्रकरणात रामनगर पोलिसांनी एका राजकीय संबंधित दोन महिला पदाधिकाऱ्यांना अटक केली आहे. या दोघींना बुधवारी जिल्हा व सत्र न्यायालयात हजर करण्यात आले असता न्यायालयाने त्यांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केली.

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