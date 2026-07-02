Chandrapur Crime : नवजात बाळाच्या विक्री प्रकरणी राजकीय पक्षाच्या २ महिला पदाधिकाऱ्यांना अटक, साक्षीदार म्हणून पुढे आल्या अन् अडकल्या

चंद्रपूर - चंद्रपूर शहरात उघडकीस आलेल्या नवजात बालकाच्या विक्री प्रकरणात रामनगर पोलिसांनी एका राजकीय संबंधित दोन महिला पदाधिकाऱ्यांना अटक केली आहे. या दोघींना बुधवारी जिल्हा व सत्र न्यायालयात हजर करण्यात आले असता न्यायालयाने त्यांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केली..मे महिन्यात चंद्रपूरमध्ये नवजात बालकांची पैशांच्या मोबदल्यात विक्री झाल्याचे धक्कादायक प्रकरण समोर आले होते. तपासादरम्यान एका महिलेने आर्थिक फायद्यासाठी स्वतःच्या दोन नवजात बालकांची विक्री केल्याचे निष्पन्न झाले. तसेच तिच्या अल्पवयीन मुलीने जन्म दिलेल्या नवजात बालकाचीही विक्री करण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचे तपासात उघड झाले. रामनगर पोलिसांच्या सतर्कतेमुळे हा प्रयत्न उधळून लावण्यात आला आणि संपूर्ण रॅकेटचा पर्दाफाश झाला..या प्रकरणात यापूर्वी संबंधित माता, बालके खरेदी करणाऱ्या दोन महिला तसेच कथित मुख्य सूत्रधार अजय फुलझेले यांच्यासह अनेकांना अटक करण्यात आली आहे. आरोपींविरुद्ध मानवी तस्करी तसेच लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण (पॉक्सो) कायद्यान्वये गंभीर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत..या गुन्ह्याच्या तपासादरम्यान एका राजकीय पक्षाच्या महिला पदाधिकाऱ्यांचा या व्यवहाराशी संबंध असल्याचे समोर आल्याचा पोलिसांचा दावा आहे. विशेष म्हणजे, सुरुवातीला या दोघी प्रकरणातील साक्षीदार म्हणून त्या समोर आल्या होत्या. मात्र, पुढील तपासात त्यांच्या भूमिकेबाबत संशय निर्माण झाल्यानंतर पोलिसांनी त्यांना चौकशीसाठी ताब्यात घेत अटक केली.या अटकेमुळे जिल्ह्याच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असून, बालक विक्री रॅकेटच्या तपासात आणखी धक्कादायक बाबी समोर येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.