विदर्भ

Ethanol Plant Fire Explosion: उदापूर इथेनॉल प्लांटला भीषण आग; स्फोटाने ब्रह्मपुरीसह तीन गावे हादरली

Ethanol Plant Explosion: ब्रह्मपुरीच्या जवळील उदापूर इथेनॉल प्लांटमध्ये भीषण आग आणि स्फोट; सुदैवाने जीवितहानी नाही. नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले. इथेनॉल प्लांट, आग, स्फोट घटनासंबंधी संपूर्ण माहिती येथे वाचा.
Ethanol Plant Fire Explosion

Ethanol Plant Fire Explosion

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

ब्रह्मपुरी : शहरापासून एक किलोमीटर अंतरावरील बोरगाव रस्त्यावरील रामदेव बाबा सॉलवेंट या इथेनॉल कंपनीमधील प्लांटमध्ये अचानक मोठा स्फोट होऊन भीषण आग लागली. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.

Loading content, please wait...
police
Fire Accident
Ethanol
explosion
Police Inquiry

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com