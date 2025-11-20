Ethanol Plant Fire Explosion: उदापूर इथेनॉल प्लांटला भीषण आग; स्फोटाने ब्रह्मपुरीसह तीन गावे हादरली

ब्रह्मपुरी : शहरापासून एक किलोमीटर अंतरावरील बोरगाव रस्त्यावरील रामदेव बाबा सॉलवेंट या इथेनॉल कंपनीमधील प्लांटमध्ये अचानक मोठा स्फोट होऊन भीषण आग लागली. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही..ही घटना बुधवार (ता. १९) सायंकाळी पाच वाजताच्या सुमारास घडली. या स्फोटाच्या आवाजाने परिसरातील बोरगाव, उदापूर, झिलबोडी, पेठवॉर्ड परिसर हादरला. मात्र, या घटनेने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे..प्राप्त माहितीनुसार, इथेनॉल कंपनीतील प्लांटमध्ये आज नेहमीप्रमाणे काम सुरू होते. सायंकाळी ५ वाजताच्या सुमारास इथेनॉल टँकला अचानक आग लागली. टॅंकमध्ये सुमारे १.२५ लाख लिटर इथेनॉल असल्याने आगीच्या ज्वाळांनी क्षणातच रौद्ररूप धारण केले..आग आटोक्यात येत नसल्याने आग विझविण्यासाठी ब्रह्मपुरी, नागभीड, सिंदेवाही, चिमूर, आरमोरी, देसाईगंज आणि चंद्रपूर येथील अग्निशमन दलाचे जवान तातडीने दाखल झाले. या जवानांनी आग विझविणे सुरू केले. मात्र, आग आटोक्यात न आल्याने मोठ्या प्रमाणावर वाळूचा वापर करण्यात आला. तसेच नायट्रोजन वायूचा पर्यायी वापर करून आग विझविण्याचे प्रयत्न झाले. घटनेची माहिती मिळताच शेकडो नागरिक आग बघण्यासाठी घटनास्थळी दाखल झाले..Pune Navale Bridge Accident : आणखी किती बळी घेणार, राष्ट्रीय महामार्ग प्रशासन गाढ झोपेत; अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करा .लोकांना पांगवण्यासाठी ब्रह्मपुरीचे पोलिस निरीक्षक प्रमोद बानबले हे आपल्या सुमारे ५० कर्मचाऱ्यांसह घटनास्थळी दाखल झाले. मिलर्स असोसिएशन, धान्य व्यापारी तसेच ब्रह्मपुरीचे तहसीलदार सतीश मासाळ यांनीही घटनास्थळी भेट देऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला. वृत्त लिहिस्तोवर आग पूर्णपणे आटोक्यात आली नव्हती. अधिकारी व अग्निशमन दलाचे प्रयत्न सुरू असून नुकसानाचे प्रमाण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.