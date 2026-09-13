विदर्भ

Maratha Society: मराठा समाजावरील आक्षेपार्ह पोस्ट प्रकरणात बाळदीचे सरपंच डॉ. भगवान बोरकर यांच्यावर गुन्हा दाखल; गावात संतापाची लाट

सोशल मीडियावरील व्हिडिओ–मजकुरातून मराठा व कुणबी समाजाचा अवमान; बाळदी सरपंच डॉ. भगवान बोरकर यांच्यावर उमरखेड पोलिसांत गुन्हा नोंद, गावात संतापाची लाट
Kolhapur

A case has been registered against the Baldi village sarpanch in Umarkhed over an alleged offensive social media post targeting the Maratha and Kunbi communities.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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उमरखेड : तालुक्यातील बाळदी येथील समाजमाध्यमातील एका ग्रुपवर मराठा समाजाबाबत आक्षेपार्ह व बदनामीकारक मजकूर तसेच व्हिडिओ प्रसारित केल्याच्या आरोपावरून सरपंचाविरुद्ध उमरखेड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकारामुळे गावातील मराठा समाजबांधवांमध्ये तीव्र संतापाचे वातावरण निर्माण झाले.

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