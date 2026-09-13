Maratha Society: मराठा समाजावरील आक्षेपार्ह पोस्ट प्रकरणात बाळदीचे सरपंच डॉ. भगवान बोरकर यांच्यावर गुन्हा दाखल; गावात संतापाची लाट

उमरखेड : तालुक्यातील बाळदी येथील समाजमाध्यमातील एका ग्रुपवर मराठा समाजाबाबत आक्षेपार्ह व बदनामीकारक मजकूर तसेच व्हिडिओ प्रसारित केल्याच्या आरोपावरून सरपंचाविरुद्ध उमरखेड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकारामुळे गावातील मराठा समाजबांधवांमध्ये तीव्र संतापाचे वातावरण निर्माण झाले..डॉ. भगवान तुकाराम बोरकर (वय 60) असे गुन्हा दाखल झालेल्या बाळदी ग्रामपंचायत सरपंचाचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शनिवारी(ता. 12) सकाळी 8.38 वाजता एका समाजमाध्यमावरील एका ग्रुपवर मराठा व कुणबी समाजाला उद्देशून आक्षेपार्ह मजकूर टंकलिखित करून त्यासोबत एक व्हिडिओ प्रसारित करण्यात आल्याची तक्रार पोलिसांत करण्यात आली. तक्रारीनुसार, ग्रुपचे अॅडमिन असलेल्या डॉ. भगवान बोरकर यांच्या मोबाइल क्रमांकावरून हा मजकूर व व्हिडीओ प्रसारित करण्यात आला. .या घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर तक्रारदारासह त्यांचे भाऊ गजानन नारायण मिराशे, प्रकाश गणपत हरण, मोतीराम यादवराव मिराशे, आतिश किसनराव वटाने यांच्यासह अन्य ग्रामस्थ व मराठा समाजबांधव एकत्र आले. त्यांनी संबंधित प्रकाराबाबत चर्चा करून कायदेशीर तक्रार देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर काही ग्रामस्थ डॉ. बोरकर यांच्या घरासमोर गेले असता ते घरी नसल्याचे समजले. पुढे सर्वजण उमरखेड पोलिस ठाण्यात दाखल झाले. .पोस्टमुळे दोन समाजांमध्ये तेढ निर्माण होण्याची शक्यता असून मराठा समाजाच्या भावना दुखावल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. या प्रकारामुळे गावकर्यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाल्याचेही तक्रारीत नमूद आहे. या प्रकरणी उमरखेड पोलिसांनी विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.