Yavatmal Accident: ट्रकने ४०० मीटरपर्यंत कार फरफटत नेली; तिघे गंभीर

उमरखेड (जि. यवतमाळ) : नागपूर-तुळजापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील चिल्ली गावासमोरील चढावर सोमवारी (ता. १७) रात्री सुमारे दहा वाजताच्या सुमारास भीषण अपघात घडला. भरधाव व निष्काळजीपणे चालविलेल्या ओव्हरलोड ट्रकचा ब्रेक न लागल्याने मागून येणाऱ्या कारला तब्बल चारशे मीटरपर्यंत फरफटत नेले..या भीषण अपघातात तिघेजण गंभीर जखमी झाले आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, एमएच २९ एआर ५४०४ क्रमांकाची कार नांदेडहून करंजखेडकडे जात होती. चिल्ली गावासमोरील चढावर पोहोचताच समोरून जाणारा एमएच ३४ एम ८५७७ क्रमांकाचा ट्रक पूर्णपणे मालाने भरलेला असल्याने चढू शकत नव्हता..ट्रक चालकाने नागमोडी वळण घेत निष्काळजीपणे वाहन चालवीत असताना अचानक रिव्हर्स घेतल्याने मागून येणाऱ्या कारला जोरदार धडक बसली. धडकेनंतरही ट्रक चालकाने वाहन न थांबविता कारला तब्बल ४०० मीटरपर्यंत फरफटत नेले..Samruddhi Mahamarg : समृद्धी महामार्गावर मृत्यूचे तांडव! टँकरला भीषण आग, चालक जळून खाक.त्यामुळे कारमधील गजानन किसन ठाकरे, आकाश रामराव फाळके (चालक) व लक्ष्मीकांत गजानन ठाकरे (सर्व रा. कंरजखेड) हे जखमी झाले. अपघातानंतर स्थानिक नागरिकांनी तत्काळ मदत करीत जखमींना उमरखेड येथील रुग्णालयात दाखल केले. प्राथमिक उपचारानंतर त्यांना पुढील उपचारासाठी नांदेड येथे हलविण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.