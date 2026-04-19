Washim News: उंद्री धरण परिसरात चोरट्यांचा कहर!; दहा शेतकऱ्यांची केबल लंपास; सिंचन व्यवस्था कोलमडली, शेतकरी संतप्त

कारंजा: तालुक्यातील उंद्री धरण परिसरात चोरट्यांनी अक्षरशः धुडगूस घालत शेतकऱ्यांच्या जिवावर उठल्यासारखी घटना घडवली आहे. ता. १० एप्रिलच्या मध्यरात्री चोरट्यांनी योजनाबद्ध पद्धतीने दहा शेतकऱ्यांच्या मोटार पंपांना जोडलेले वीज केबल चोरून नेले. ही धक्कादायक बाब ता. ११ एप्रिल रोजी उघडकीस आली. या प्रकारामुळे संपूर्ण परिसरातील सिंचन व्यवस्था ठप्प झाली असून, शेतकऱ्यांच्या पिकांवर अक्षरशः करपण्याची वेळ आली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, बांबर्डा व कुपटी वापटी येथील गौरव कानकीरड, वैभव कानकीरड, दिगंबर राऊत, गोपाल भेंडे, प्रवीण काचगुंडे, स्वप्निल कानकीरड, धर्माजी तायडे, बाळू वानखडे, प्रवीण टाके आणि उमेश भेंडे या शेतकऱ्यांच्या शेतातील प्रत्येकी तब्बल २०० ते ३०० फूट लांबीचे केबल चोरट्यांनी लंपास केले..ही चोरी इतक्या नियोजनबद्ध पद्धतीने करण्यात आली की, संपूर्ण परिसरातील मोटारी एका रात्रीत बंद पडल्या. यामुळे शेतकऱ्यांचे सिंचन पूर्णपणे ठप्प झाले असून, आधीच कडक उन्हाळ्याच्या झळा सहन करणाऱ्या पिकांवर मोठा परिणाम झाला आहे.भाजीपाला, उन्हाळी पिके आणि इतर नगदी पिके पाण्याअभावी सुकू लागली आहेत. काही शेतकऱ्यांनी तर 'डोळ्यासमोर उभं पीक मरतंय' अशी हतबल भावना व्यक्त केली आहे. या घटनेमुळे प्रत्येक शेतकऱ्याचे हजारो रुपयांचे नुकसान झाले असून, नवीन केबल खरेदी करणे म्हणजे त्यांच्या दृष्टीने मोठी आर्थिक कसरत ठरत आहे..आधीच शेतीमालाला मिळणारे कमी दर, खत व औषधांच्या वाढलेल्या किमती, नैसर्गिक आपत्ती यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत असताना या चोरीने त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केले आहे. विशेष म्हणजे, उंद्री धरण परिसरात यापूर्वीही किरकोळ चोरीच्या घटना घडल्या होत्या.मात्र, आता मोठ्या प्रमाणावर केबल चोरी झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. रात्रीच्या वेळी शेतात जाणे धोकादायक बनले असून, चोरट्यांचा मुक्त संचार सुरू असल्याचा आरोप स्थानिकांकडून केला जात आहे..पोलिस प्रशासनावर प्रश्नचिन्हया गंभीर प्रकारानंतरही चोरटे अद्याप मोकाटच असल्याने पोलिस प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पीडित शेतकऱ्यांनी कामरगाव पोलिस चौकीत तक्रार दाखल केली असून, पोलिसांनी घटनास्थळी पाहणी केली आहे. मात्र, अनेक दिवस उलटूनही चोरट्यांचा कोणताही ठावठिकाणा लागलेला नाही.कारवाई नाही तर आंदोलनया घटनेनंतर संतप्त शेतकऱ्यांनी पोलिसांनी तात्काळ गस्त वाढवावी, चोरट्यांचा बंदोबस्त करावा आणि नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत द्यावी, अशी ठाम मागणी केली आहे. अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. उंद्री धरण परिसरातील ही घटना केवळ चोरी नसून, शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेवर थेट घाला असल्याची भावना व्यक्त होत असून, प्रशासनाने आता तरी जागे होऊन कठोर पावले उचलावीत, अशी मागणी जोर धरत आहे.