Gadchiroli News: मामा तलावात अतिक्रमण करून गोदामाचे बांधकाम; प्रशासनाचे दुर्लक्ष; नैसर्गिक स्त्रोतांचे नुकसान होण्याची शक्यता

गडचिरोली: आरमोरी तालुक्यातील वैरागड येथील गावालगत असलेल्या आरक बोडी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मामा तलावाच्या अंतर्गत भागात सेवा सहकारी संस्था वैरागड यांनी नियमबाह्य अतिक्रमण करून गोदामाच्या बांधकामाला सुरुवात करण्यात आली आहे नैसर्गिक स्त्रोतांच्या ठिकाणी आणि मामा तलावात अतिक्रमण हे नैसर्गिक स्त्रोतांना हानी पोहोचवणारे आहे. त्यामुळे गोदामाचे बांधकाम थांबवण्यात यावे, अशी नागरिकांची मागणी आहे..वैरागड हद्दीत सर्वे नंबर १४३|२ मध्ये ३.०३ सरासरी क्षेत्रफळ हेक्टर क्षेत्रात आरकबोडी क्षेत्र असून याच्या बाजूला ठाकरे यांची जागा, दुसऱ्या बाजूला वैद्यकीय दवाखाना असून अनुसूचित जमातीतील व इतर पारंपारिक वननिवास वनहक्काची मान्यता म्हणून कांताबाई कुडशेंगे व फार पूर्वीपासून या जागेवर अधिवास असलेल्या इतर दोन कुटुंबियांना ०.०५ क्षेत्र जागा वाटप असल्याची नोंद महसुली दप्तरी असल्याची माहिती आहे..तेवढीच जागा सेवा सहकारी संस्थेला देण्यात आली होती त्या निर्धारित जागेवर सध्या संस्थेचे कार्यालय उभे आहे आणि आता जो भाग तलावाच्या हद्दीत होतो त्या जागेवर संस्थेच्या कार्यालयाच्या मागच्या बाजूला तलावा त नियमबाह्य अतिक्रमण करून गोदामाचे बांधकाम चालू आहे..आरकेबोडी तलाव दरवर्षी ग्रामपंचायतीकडून लिलाव काढून लीज तत्त्वावर येथील मच्छी पालन सहकारी संस्थेला मासेमारीसाठी देण्यात येतो सध्या स्थितीत जिल्ह्यातील मामा तलावाचे सर्वाधिकार जिल्हा परीषद सिंचाई विभागा विभागाकडे असून शासनाची कोणती परवानगी न घेता नैसर्गिक स्त्रोताच्या ठिकाणी अतिक्रमण हानी पोहोचवणाऱ्या संबंधितावर कारवाई करण्याचे महाराष्ट्र अधिनियमात उल्लेख आहे..संस्थेने संबंधित विभागाची कोणती पूर्वपरवानगी न घेता गोदामाचे काम करीत असून व नैसर्गिक स्त्रोतांचा झपाट्याने होणारा ऱ्हास व भविष्यातील पाण्याचे दुर्भिक्ष लक्षात घेता तलाव, बोड्या व नाल्यांचे नुकसान करणाऱ्या दंडात्मक कारवाईची तरतूद आहे असून अशा नैसर्गिक स्त्रोतांच्या अतिक्रमणावर प्रतिबंध घालावा, अशी नागरिकांची मागणी आहे.."सेवा सहकारी संस्थेच्या कार्यालयाच्या इमारती मागे तलावाच्या आतील भागात जे गोदामाचे बांधकाम चालू आहे ती जागा महसूल विभागाची आहे. सर्व प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरच गोदामाचे बांधकाम केले आहे."- भास्कर हुमणे, सचिव, सेवा सहकारी संस्था, वैरागड.