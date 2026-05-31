वणी: तालुक्यातील बेसा येथे शनिवारी(ता. 30) दुपारी लागलेल्या भीषण आगीत गोठ्यात बांधून असलेल्या आठ बकर्यांचा होरपळून मृत्यू झाला. या दुर्घटनेत बकरीपालक शेतकरी दत्तू गोहोकार यांचे अंदाजे दीड ते दोन लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याने परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे..दत्तू गोहोकार हे शेतीसोबतच बकरीपालन व्यवसाय करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात. शनिवारी नेहमीप्रमाणे त्यांनी सकाळी बकर्यांना शेतशिवारात चारण्यासाठी नेले होते. दुपारच्या सुमारास गावातील गोठ्यात बांधून ते घरी परतले. त्यानंतर काही वेळातच गोठ्याला अचानक आग लागली..गोठ्यात मोठ्या प्रमाणात साठवून ठेवलेला चारा असल्याने आगीने क्षणार्धात उग्र रूप धारण केले. धुराचे लोट आणि ज्वाळा दिसताच ग्रामस्थांनी घटनास्थळी धाव घेत आग विझविण्याचे प्रयत्न केले. मात्र, आग वेगाने पसरत असल्याने परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली..त्यामुळे वणी येथील अग्निशमन दलाला पाचारण करण्यात आले. घटनास्थळी दाखल झालेल्या अग्निशमन दलाच्या कर्मचार्यांनी शर्थीचे प्रयत्न करून आग आटोक्यात आणली. मात्र, तोपर्यंत गोठ्यात बांधलेल्या आठ बकर्या जिवंत जळाल्या होत्या. आगीची तीव्रता इतकी होती की, गोठ्यातील साहित्य व चार्याचेही मोठे नुकसान झाले..दरम्यान, ही आग नेमकी कशामुळे लागली याचे कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून संबंधित यंत्रणेकडून तपास सुरू आहे. या घटनेमुळे आर्थिकदृष्ट्या मोठा फटका बसलेल्या शेतकरी दत्तू गोहोकार यांना शासनाकडून तातडीची आर्थिक मदत मिळावी, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून करण्यात येत आहे.