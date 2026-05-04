Wardha News: आरती चौकातील पेट्रोलपंपावर नियमांचा फज्जा; ग्राहकांना उन्हाचे चटके, तर कर्मचाऱ्यांचीही रखरखत्या उन्हात ससेहोलपट

वर्धा: भरउन्हाळ्यात पारा ४५ अंशांच्या पार गेला असताना वर्धा शहरातील वर्दळीच्या आरती चौकातील एका पेट्रोलपंपावर ग्राहकांना भीषण परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. या पंपावर सावलीसाठी साधे शेडदेखील नसल्याने ग्राहकांना भर उन्हात उभे राहून पेट्रोल भरावे लागत आहे. विशेष म्हणजे, केवळ ग्राहकच नव्हे, तर येथील कर्मचारीही उन्हातच उभे राहून सेवा देत असल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे. मूलभूत सुविधांचा अभाव आणि नियमांचे उल्लंघन होत असल्याने या पंपाचा परवाना रद्द करण्याची मागणी आता वर्धेकरांतून हाेत आहे..शहरातील नागपूर मार्गावरील आरती चौकात या पेट्रोलपंपावर दिवसभर वाहनांची मोठी वर्दळ असते. मात्र, येथे पेट्रोल भरण्याच्या ठिकाणी छताची कित्येक वर्षांपासून सोय नसल्याने दुपारच्या वेळी ग्राहकांना उन्हाचे प्रचंड चटके सोसावे लागतात. पेट्रोल भरण्यासाठी रांगेत उभे असताना अनेक ग्राहकांना घेरी येण्याचे प्रकारही घडत आहेत..केवळ सावलीच नाही, तर पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छतागृहांचीही येथे वानवा असल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणात गांधीनगर येथील रहिवासी आशिष नरेशराव ठाकरे यांनी कंपनी प्रशासनाकडे मेलद्वारे तक्रार केली असून आगामी काळात शेड उभारण्यात येणार असल्याचे कंपनीकडून कळविण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. आता शेडची उभारणी कधी हाेते, याकडे वर्धेकरांचे लक्ष लागले आहे..परवाना रद्द करण्याची मागणीवारंवार तक्रार करूनही परिस्थितीत सुधारणा होत नसल्याने आता वर्धेकरांचा संयम सुटला आहे. जो पंप ग्राहकांना मूलभूत सुविधा देऊ शकत नाही, त्याचा परवाना तत्काळ रद्द करावा, अशी मागणी नागरिक लावून धरत आहेत. आता पुरवठा विभाग यावर काय पाऊल उचलतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.कर्मचाऱ्यांचीही सुरक्षा वाऱ्यावरज्या कर्मचाऱ्यांना दिवसभर पंपावर उभे राहावे लागते, त्यांच्यासाठीही कोणतीही संरक्षक व्यवस्था नाही. आम्ही पोटासाठी उन्हात उभे राहतो, पण कुणाला आमच्या जिवाची पर्वा नाही, अशी हतबलता एका कर्मचाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर व्यक्त केली..पुरवठा विभागाचे दुर्लक्षपेट्रोलपंप चालवताना काही ठराविक नियमांचे पालन करणे बंधनकारक असते, ज्यामध्ये ग्राहकांसाठी शेड, पिण्याचे पाणी आणि मोफत हवा यांसारख्या सुविधांचा समावेश असतो. मात्र, आरती चौकातील या पंपावर नियम धाब्यावर बसवले जात आहेत. इतके सर्व होऊनही जिल्हा पुरवठा विभाग याकडे डोळेझाक करत असल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.."हे पेट्रोलपंप आहे की उन्हात उभे राहून शिक्षा देण्याचे केंद्र0 पैसे देऊनही आम्हाला नरकयातना भोगाव्या लागतात. प्रशासनाने एसी केबिनमध्ये बसून राहण्यापेक्षा प्रत्यक्ष जमिनीवर येऊन पाहणी करावी आणि कंपनीवर कारवाई करावी."- घनश्याम खंडागळे, एक ग्राहक, वर्धा."शेड नसल्याने ग्राहक, कर्मचार्यांना त्रास सहन करावा लागताेय, हे खरेच आहे. सदर पेट्राेलपंप कंपनीच्या मालकीचा आहे. शेड उभारण्याबाबत पाठपुरावा सुरू आहे."- नवनीत साेमाणी, पेट्राेलपंपचालक, वर्धा.