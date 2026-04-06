विदर्भ

Vardha News: वरातीत सख्ख्या पुतण्यानेच पुजलं मृत्यूचं तांडव; जमिनीच्या वादातून काकासह चुलत भावाची निर्घृण हत्या; आराेपीला अटक

Brutal Family Murder in Vardha: वर्धा शहरात जमिनीच्या वादातून सख्ख्या पुतण्याने काका आणि चुलत भावाची हत्या केली. आरोपीला पोलिसांनी अटक केली.
esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

वर्धा: शहरात शनिवारी (ता. ४) रात्री एका लग्नसमारंभात रक्ताचा सडा पडला. जमिनीच्या वादातून पुतण्याने काका आणि चुलत भावावर चाकूने प्राणघातक हल्ला करत त्यांची जीवनयात्रा संपवली. वरातीच्या जल्लोषात घडलेल्या या भीषण शोकांतिकेमुळे लग्नाचे घर सुतकात बुडाले. महिला आश्रम परिसरातील हनुमान मंदिराजवळ ही घटना घडली. या दुहेरी हत्याकांडाने संपूर्ण वर्धा शहर हादरून गेले आहे. आराेपीला पाेलिसांनी अटक केली.

Loading content, please wait...
