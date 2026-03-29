Vardha News: भीषण अपघातात एक ठार, दोघे जखमी; कोसुर्ला शिवारातील घटना : ट्रिपल सीट बाईकला टिप्परने कट मारल्याने अपघात

वर्धा: वायगाव (निपाणी) येथून राळेगावकडे जात असताना कोसुर्लाजवळ समोरून येणाऱ्या भरधाव टिप्परने दुचाकीला धडक दिली. या भीषण अपघातात एक जागीच ठार झाला तर दोघे जखमी झाल्याची घटना शनिवारी (ता. २८) सकाळी ११ वाजताच्या दरम्यान घडली. हर्षल अरुण कन्नाके (वय २०), रा. सावंगी (पेरका), राळेगाव, यवतमाळ असे मृताचे तर राहुल राजू कन्नाके (वय २८) आणि सौरभ विष्णू उईके (वय २०) रा. सावंगी (पेरका) अशी जखमींचे नावे आहेत..सविस्तर वृत्त असे की, हर्षल कन्नाके, राहुल कन्नाके आणि सौरभ उईके हे तिघे सावंगी येथून सकाळी वायगाव (निपाणी) येथे सौरभची शाळेचा दाखला (टीसी) आणण्याकरिता गेले होते..एमएच ३२ एल ६५९१ क्रमांकाच्या दुचाकीने तिघेही गावाकडे परत येत असताना विरुद्ध दिशेने भरधाव येणाऱ्या एमएच २२ ए एन २९११ क्रमांकाच्या टिप्परने त्यांच्या दुचाकीला कट मारला..यात दुचाकी खाली कोसळून चालक हर्षलच्या डोक्यावरून टिप्परचे मागील चाक गेले. या भीषण अपघातात दुचाकीचालक हर्षल कन्नाके याचा टिप्परच्या चाकाखाली आल्याने जागीच मृत्यू झाला. तर त्याचे दोघे मित्र जखमी झालेत..त्यांना उपचाराकरिता हलविण्यात आले आहे. हा अपघात कानगाव ते कोसुर्लादरम्यान घडला. अल्लीपूर पोलिसांनी पंचनामा केला असून पुढील तपास ठाणेदार विजयकुमार घुले यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहकारी पाेलिस कर्मचारी करीत आहेत.