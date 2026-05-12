Wardha News: झेडपी शाळांच्या इमारतींची अवकळा संपणार; दुरुस्तीसाठी ११ कोटी ; वर्गखोल्यांचे छत, स्वच्छतागृहे आणि सुरक्षा भिंतींचे काम मार्गी लागणार

वर्धा: जिल्हा परिषदेच्या अनेक शाळांची गत काही काळापासून झालेली दुर्दशा आता लवकरच दूर होणार आहे. या शाळांच्या दुरुस्तीसाठी आणि पायाभूत सुविधांच्या बळकटीकरणासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून (२०२६-२७) तब्बल ११ कोटी नऊ लाख ५८ हजार रुपयांच्या भरीव निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे या शाळांचा चेहरामोहरा बदलण्यास मदत होणार असून, ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणाचे वातावरण अधिक आनंददायी होणार आहे..जिल्हा परिषदेच्या एकूण ९०० शाळा आहेत. अनेक ठिकाणी शाळांच्या इमारती जुन्या झाल्या आहेत. पावसाळ्याच्या दिवसात छतातून पाणी गळणे, स्वच्छतागृहांची दुरवस्था आणि सुरक्षेचा अभाव अशा समस्या समोर येत होत्या. शिक्षण विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, मंजूर झालेल्या या निधीतून जुन्या झालेल्या वर्गखोल्यांच्या छतांचे काम प्राधान्याने केले जाईल..Wardha News: आश्चर्यम्! मुख्य जलवाहिनी पुन्हा फुटली; पिपरीत कृत्रिम पाणीटंचाई ; ग्रामस्थांमध्ये व्यक्त होतोय संताप .स्वच्छतागृह, सुरक्षा भिंतीची दुरुस्ती, शाळांच्या इमारतींना आकर्षक रंगरंगोटी करून त्या ‘बोलक्या’ केल्या जातील. गरजेनुसार फर्निचर आणि मैदानांची दुरुस्ती ही कामेही केली जाणार आहेत.जिल्ह्यातील ९०० शाळांपैकी ज्या शाळांना तातडीच्या दुरुस्तीची गरज आहे, अशा शाळांची निवड करण्यात आली आहे. या निधीमुळे शाळांचा परिसर सुरक्षित आणि आकर्षक हाेणार असल्याने पालकांनी आणि शिक्षकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे..बांधकामासाठी ८.७९ लाखजिल्हा परिषदेच्या शाळांत आवश्यक ठिकाणी नव्याने वर्गखोल्या, स्वच्छतागृह बांधकाम, सुरक्षा भिंत उभारणी, रंगरंगोटी आदींसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून आठ कोटी ७९ लाखांच्या निधीला मंजुरी मिळाली असून या निधीतून लवकरच कामे सुरू होणार असल्याचे सांगण्यात आले..Premium|Power & Energy Index : ऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणुकीची सुवर्णसंधी; 'पॉवर अँड एनर्जी' निर्देशांकाचा सविस्तर आढावा आणि भविष्यातील कल .गुणवत्ता वाढीसाठी पाऊलखासगी शाळांच्या स्पर्धेत जिल्हा परिषद शाळा टिकून राहाव्यात आणि ग्रामीण भागातील गोरगरीब विद्यार्थ्यांना दर्जेदार सोयीसुविधा मिळाव्यात, हा या निधी वितरणामागचा मुख्य उद्देश आहे. शिक्षण विभागाने यापूर्वीच गरजू शाळांचा आराखडा तयार केला असून, पुढील शैक्षणिक वर्षात ही कामे पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.