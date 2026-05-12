विदर्भ

Wardha News: झेडपी शाळांच्या इमारतींची अवकळा संपणार; दुरुस्तीसाठी ११ कोटी ; वर्गखोल्यांचे छत, स्वच्छतागृहे आणि सुरक्षा भिंतींचे काम मार्गी लागणार

Major Renovation Approved for ZP Schools: वर्ध्यातील झेडपी शाळांच्या दुरुस्ती आणि पायाभूत सुविधांसाठी ११ कोटी नऊ लाखांची मंजुरी देण्यात आली. वर्गखोल्यांचे छत, स्वच्छतागृह, सुरक्षा भिंती आणि रंगरंगोटी कामे लवकरच सुरू होतील.
esakal

Varsha Balhe
Updated on

वर्धा: जिल्हा परिषदेच्या अनेक शाळांची गत काही काळापासून झालेली दुर्दशा आता लवकरच दूर होणार आहे. या शाळांच्या दुरुस्तीसाठी आणि पायाभूत सुविधांच्या बळकटीकरणासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून (२०२६-२७) तब्बल ११ कोटी नऊ लाख ५८ हजार रुपयांच्या भरीव निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे या शाळांचा चेहरामोहरा बदलण्यास मदत होणार असून, ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणाचे वातावरण अधिक आनंददायी होणार आहे.

