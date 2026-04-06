Vidarbha News: पोपटांनी मक्याची कणसे केली फस्त; शेतकरी त्रस्त, सकाळीच करतात पिकावर हल्ला

वरुड: रब्बी हंगामातील मिरची पिकात आंतरपीक म्हणून लागवड केलेल्या मका पिकावर पोपटांनी आक्रमण केले असून ७० टक्के पीक फस्त केले. या नवीन प्रकारामुळे शेतकरी त्रस्त झाले आहेत..वरुड तालुक्यातील राजुराबाजार परिसरातील बहुतांश शेतकऱ्यांनी फळ, भाजीपाला वर्गीय पिकांवर उष्णतेचा तडाखा सहन करावा लागतो. या कारणाने मिरची पिकाला सावली मिळावी, यासाठी मिरची पिकात आंतरपीक म्हणून मक्याची लागवड केली आहे..राजुराबाजार, वडाळा शिवारात पोपटांनी एवढा हैदोस घातला की ७० टक्के मका पिकाचे नुकसान केले आहे. पोपटांना हाकलवून लावण्यासाठी नाना युक्त्या करण्यात येत आहेत..शेतात ढोलकी वाजवणे, फटाके फोडण्यासाठी मजुरांचा वापरही निष्प्रभ ठरत असून पोपट हे थव्याने पहाटेच्या वेळी पिकावर हल्ला करीत आहेत. त्यामुळे आता फक्त शेतात मक्याची कणसाविना वांझोटी झाडे उभी आहेत.."मका पीक वाचविण्यासाठी पोपटांना हाकलून लावण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र सकाळच्या वेळेस पोपटांचा थवा शेतातील मका पिकावर हल्ला करीत आहे. त्यामुळे आतापर्यंत ७० टक्के नुकसान झाले आहे."-मुन्ना चांडक,मीरची उत्पादक, राजुराबाजार.