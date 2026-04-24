Vidarbha News: तीन शाळांवर बंदीची टांगती तलवार; शिक्षक समायोजनाने निर्माण झाली गंभीर परिस्थिती

वरुड: तालुक्यातील तीन खासगी माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक समायोजनाच्या शासन निर्णयामुळे या शाळांच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या घडामोडींमुळे संस्थाचालक, शिक्षक, कर्मचारी आणि पालकांमधून चिंता व्यक्त होत आहे. .महाराष्ट्र शासनाच्या २०२४ च्या निर्णयानुसार आणि २०२५-२६ च्या संचमान्यतेनुसार इयत्ता पाचवी ते दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थिसंख्येच्या निकषावर शिक्षकांचे समायोजन सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर वघाळ येथील राईबाई सोनारे विद्यालयातील इयत्ता आठवी ते दहावीचे वर्ग बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत..येथे चार शिक्षकांचे समायोजन करण्यात आले असून, मुख्याध्यापक व इतर कर्मचाऱ्यांचेही समायोजन होण्याची शक्यता आहे. परिणामी, ही ग्रामीण भागातील मराठी माध्यमाची अनुदानित शाळा बंद पडण्याची भीती व्यक्त होत आहे..वाडेगाव येथील विद्यासागर विद्यालयाची परिस्थितीही अशीच आहे. विद्यार्थ्यांची घटती संख्या आणि बदलत्या शैक्षणिक प्रवाहामुळे या शाळेला फटका बसला. पूर्वप्राथमिक ते दहावीपर्यंत शिक्षण देणाऱ्या या शाळेतील तीन शिक्षकांचे समायोजन करण्यात आले असून, शाळा बंद होण्याच्या उंबरठ्यावर आहे..बेनोडा येथील केशवराव लांडे माध्यमिक विद्यालयातील शिक्षकांनाही समायोजनाचे आदेश दिले आहेत. परिणामी, या शाळेसमोरही अस्तित्वाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे..ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी पर्यायी शैक्षणिक सुविधा मर्यादित असल्याने ही समस्या अधिक गंभीर ठरत आहे. शासनाने या निर्णयाचा पुनर्विचार करून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे हित जपावे आणि शाळा बंद होऊ नये यासाठी तातडीने उपाययोजना कराव्या, अशी मागणी जोर धरत आहे.