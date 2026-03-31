Washim News: सहकार क्षेत्रात नव्या नेतृत्वाची एन्ट्री;जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या निवडणुकीचा निकाल जाहीर; दिग्गजांना हादरा

वाशीम: जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक पदाच्या निवडणुकीचा निकाल सोमवारी (ता. ३०) जाहीर झाला आहे. यामध्ये अनेक दिग्गजांचा पराभव झाला असून, सहकार क्षेत्रात नव्या नेतृत्वाची एन्ट्री झाल्याचे या निकालावरून स्पष्ट झाले आहे..वाशीम जिल्ह्याचे विभाजन झाले असले, तरी जिल्ह्याला जिल्हा बँक म्हणून दि अकोला-वाशीम जिल्हा मध्यवर्ती बँक ही बँक आहे. जिल्ह्याच्या शेतकऱ्यांसाठी जिव्हाळ्याचा विषय असलेल्या बँकेवर कोरपे घराण्याचे वर्चस्व आहे. स्वच्छ कारभार व शेतकऱ्यांप्रती असलेली बांधिलकी त्यामुळे जिल्ह्यात शेतकरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला पहिली पसंती देत आहेत..जिल्ह्यात एकूण पीक कर्जाच्या ९० टक्के कर्ज पुरवठा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून केला जातो. त्यामुळे या बँकेच्या निवडणुकीकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले होते. रविवारी (ता. २९) मालेगाव, रिसोड, कारंजा, मंगरुळपीर वाशीम व मानोरा येथे जिल्हा बँकेच्या संचालकपदासाठी निवडणूक पार पडली होती. आज (ता. ३० मार्च) या निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला. निवडणुकीत वाशीम तालुक्यातून धनंजय गोरे यांनी विजय मिळविला. त्यांनी जि.प. चे माजी सभापती चक्रधर गोटे यांचा पराभव केला..मानोरा तालुक्यातून माजी जि.प. अध्यक्ष अरविंद पाटील इंगोले अविरोध निवडून आले. मंगरूळपीर तालुक्यातून माजी मंत्री सुभाषराव ठाकरे यांचे चिरंजीव राम ठाकरे विजयी झाले. मालेगाव तालुक्यातून माजी जि.प. अध्यक्ष दिलीप जाधव यांचे पुत्र नितीन जाधव विजयी झाले. त्यांनी प्रकाश कुटे यांचा पराभव केला. रिसोड तालुक्यातून माजी मंत्री सुभाषराव झनक यांच्या पत्नी शोभाबाई झनक विजयी झाल्या..निवडणुकीत विश्वनाथ ताथोड विजयीकारंजा ः जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या कारंजा येथील संचालकपदाच्या अत्यंत चुरशीच्या निवडणुकीत डहाके गटाचे विश्वनाथ पाटील ताथोड यांनी केवळ तीन मतांच्या अल्प फरकाने विजय मिळवत प्रतिस्पर्ध्यांना धक्का दिला. निकालानंतर त्यांच्या समर्थकांनी जल्लोष साजरा केला असून, राजकीय वर्तुळात या निकालाची जोरदार चर्चा सुरू आहे. रविवारी (ता. २९) कारंजा येथील विद्याभारती प्रायमरी शाळेत मतदान प्रक्रिया पार पडली. विशेष म्हणजे, सर्व ६२ मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावून १०० टक्के मतदान नोंदवले. निवडणुकीत विश्वनाथ ताथोड, दिगंबर वानखडे आणि रत्नमालाबाई श्रीधर कानकीरड यांच्यात तिरंगी लढत झाली होती. सोमवारी (ता. ३०) अकोला येथे मतमोजणी झाली. त्यामध्ये विश्वनाथ ताथोड यांना २८ मते, दिगंबर वानखडे यांना २५ मते, तर रत्नमालाबाई कानकीरड यांना आठ मते मिळाली, एक मत अवैद्य ठरले. या निकालामुळे ताथोड यांनी केवळ तीन मतांच्या फरकाने विजय संपादन केला..माजी सभापतींचा पराभववाशीम तालुक्यातून माजी जिल्हा परिषद सभापती चक्रधर गोटे यांचा अनपेक्षित पराभव झाला. सहकार वर्तुळात नवखे असलेले धनंजय गोरे यांनी श्री. गोटे यांचा पराभव केला. सहकार क्षेत्रातील अनेक दिग्गज सोबत असताना गोटे यांचा पराभव जिल्ह्यात चर्चेचा विषय ठरला आहे. माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष चंद्रकांत ठाकरे व माजी जिल्हा परिषद सभापती सुरेश मापारी यांच्या साथीने गोरे यांनी विजय मिळविल्याची चर्चा आहे.