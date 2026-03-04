विदर्भ

Lonar News : सासरच्या जाचाला कंटाळून विवाहीतेने संपविले जीवन; पतीसह दोघांना अटक

महिलेने सासरच्या जाचाला कंटाळून गळफास घेऊन संपविले जीवन.
Rohini Maske

सकाळ वृत्तसेवा
बीबी (लोणार) - बीबी पोलीस स्टेशन अंतर्गत येणाऱ्या ग्राम भुमराळा येथील एका महिलेने सासरच्या जाचाला कंटाळून गळफास घेऊन संपविले जीवन. ही घटना २ मार्च रोजी घडली असून रोहिणी प्रवीण मस्के असे विवाहीतेचे नाव आहे.

