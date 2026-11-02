Drought Crisis: विदर्भात सहा दिवसांत दहा शेतकऱ्यांनी संपवला जीव; आर्थिक मदतीची मागणी

यवतमाळ : विदर्भात सहा दिवसांत दहा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या;किशोर तिवारी यांचा हल्लाबोल; घोषणांपेक्षा जगण्यासाठी पैसा द्या विदर्भाच्या काळ्या मातीत शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र पुन्हा सुरू झाल्याचा दावा विदर्भ जनआंदोलन समितीचे किशोर तिवारी यांनी केला आहे. मागील सहा दिवसांत विदर्भातील विविध जिल्ह्यांमध्ये दहा शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती समोर आली असून, ही आठ कुटुंबांवर कोसळलेली शोकांतिका आहे. शेतकऱ्यांना आश्वासनांची नव्हे, तर जगण्यासाठी आर्थिक मदतीची गरज आहे..त्यामुळे शेतमालाला न्याय्य भाव देण्याची मागणी तिवारी यांनी केली आहे.सदानंद रामटेके (रा.कोठा, जि. यवतमाळ), सचिन रामटेके (रा.तळेगाव, जि.अमरावती), जगजीवन डोंगरे (रा.फुलसावंगी, जि.यवतमाळ), अजय शेंडे (रा.भाडुंब्री, जि.यवतमाळ), अशोक खरुले (रा.शेंदोला, जि.अमरावती), प्रशांत खामनकर (रा.नवेगाव, जि.चंद्रपूर), संदीप गव्हाणे (रा.निलत, जि. भंडारा) आणि आनंद माळी (रा.उरळ, जि.अकोला), मनोज तोडसाम (रा. महाडोळी, जि. यवतमाळ),प्रल्हाद गारुळे ( रा. सावरगाव, जि. यवतमाळ) .या दहा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा उल्लेख करीत तिवारी यांनी शेतकरी संकटाकडे सरकारचे लक्ष वेधले आहे. यंदा पावसाने दगा दिल्याने कापूस, सोयाबीन आणि तूर उत्पादक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. दुबार-तिबार पेरणीचा वाढलेला खर्च, पिकांची नापिकी, बँकांची थकबाकी, खासगी सावकारी, सूक्ष्मवित्त कंपन्यांची वसुली आणि कुटुंबाचा दैनंदिन खर्च यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. अशा परिस्थितीत शासनाकडून जाहीर होणाऱ्या मदतीचा प्रत्यक्ष लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत वेळेत पोहोचत नसल्याचा आरोप तिवारी यांनी केला. .विदर्भातील जल, जंगल, जमीन आणि खनिजसंपत्तीबाबत घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयांची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना तातडीने अंतरिम आर्थिक मदत द्यावी, मदतीसाठी पात्रतेचे निर्णय वेळेत घ्यावेत, संपूर्ण कर्जमुक्तीसाठी विशेष कार्यक्रम राबवावा, दुष्काळग्रस्त भागात कर्जवसुलीला स्थगिती द्यावी आणि शेतमालाला उत्पादनखर्चावर आधारित न्याय्य भाव मिळवून द्यावा, अशा मागण्या किशोर तिवारी यांनी केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.