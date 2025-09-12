विदर्भ

Vidarbha Monsoon: प्रादेशिक हवामान विभागाचा यलो अलर्ट; विदर्भात पुढील दोन-तीन दिवस जोरदार पावसाची शक्यता

Yellow Alert: विदर्भात मॉन्सून पुन्हा सक्रीय झाल्याने पावसाळी वातावरण तयार झाले आहे. त्याच्या प्रभावामुळे गुरुवारी शहरात दिवसा सरींवर सरी बरसल्या. मात्र रात्री आठनंतर अचानक मेघगर्जना व विजांच्या कडकडाटांसह धुवाधार पावसाने हजेरी लावून नागपूरकरांची चांगलीच दाणादाण उडविली.
सकाळ वृत्तसेवा
