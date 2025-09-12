Vidarbha Monsoon: प्रादेशिक हवामान विभागाचा यलो अलर्ट; विदर्भात पुढील दोन-तीन दिवस जोरदार पावसाची शक्यता

नागपूर : विदर्भात मॉन्सून पुन्हा सक्रीय झाल्याने पावसाळी वातावरण तयार झाले आहे. त्याच्या प्रभावामुळे गुरुवारी शहरात दिवसा सरींवर सरी बरसल्या. मात्र रात्री आठनंतर अचानक मेघगर्जना व विजांच्या कडकडाटांसह धुवाधार पावसाने हजेरी लावून नागपूरकरांची चांगलीच दाणादाण उडविली. .प्रादेशिक हवामान विभागाचा यलो अलर्ट असल्यामुळे पुढील दोन-तीन दिवस जोरदार पावसाची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. सुमारे आठवडाभराच्या विश्रांतीनंतर पावसासाठी अनुकूल वातावरण तयार झाले आहे. याचा प्रभाव नागपूरसह संपूर्ण विदर्भात दिसत आहे. शहरात दुपारी बारा वाजतापासूनच पावसाला सुरुवात झाली. .अधूनमधून ब्रेक घेत सायंकाळपर्यंत सरींवर सरी सुरू होत्या. मात्र रात्री आठनंतर अनेक भागांमध्ये विजांसह धो-धो पाऊस झाला. त्यामुळे नागपूरकरांची तारांबळ उडाली. रस्त्यांवर तसेच सखल भागांमध्ये पाणी तुंबल्याने वाहनधारकांनाही मनःस्ताप सहन करावा लागला. काहींनी आडोशाचा आधार घेतला. रात्री उशिरापर्यंत पावसाची रिपरिप सुरू होती..पाऊस व ढगाळ वातावरणामुळे नागपूरच्या कमाल तापमानातही ३.२ अंशांची घट होऊन पारा ३२.२ वर आला. त्यामुळे गारवा निर्माण झाला होता..Akola Accident : ट्रकच्या अपघातात नायगाव तालुक्यातील दोघांचा मृत्यू; अपघातात ट्रकचा चुराडा.शहरात रात्री साडेआठपर्यंत १२.४ मिमी पावसाची नोंद करण्यात आली. पावसाळी वातावरण आणखी दोन-तीन दिवस कायम राहणार असून, त्यानंतर हळूहळू पावसाचा जोर कमी होणार आहे. हवामान विभागाने काही जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पावसाचीही शक्यता वर्तविली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.